AI uderza w prawników. Gra o przetrwanie [RYNEK PRAWNICZY]

Polski rynek usług prawnych staje się coraz bardziej konkurencyjny, a marże kancelarii są pod coraz silniejszą presją. W magazynie Rynek Prawniczy redaktor naczelny Tomasz Pietryga rozmawia z Marcin Radwan‑Röhrenschef, wspólnikiem zarządzającym kancelarii R Legal, o zmianach, które już dziś redefiniują zawód prawnika.

W rozmowie pojawia się głośne wejście brytyjskiej kancelarii na polski rynek, rosnąca presja klientów na ceny oraz pytanie o realną rentowność kancelarii międzynarodowych w Polsce. Gość programu analizuje także wpływ sztucznej inteligencji na pracę prawników – od realnych korzyści po zagrożenia dla młodych adeptów zawodu i jakości usług.

Nie brakuje również wątku sądownictwa: przewlekłości postępowań, kryzysu zaufania do wymiaru sprawiedliwości i konsekwencji tych problemów dla obrotu gospodarczego. To rozmowa o rynku, który balansuje między technologiczną rewolucją a systemowymi barierami, i o tym, czy polskie kancelarie są gotowe na nadchodzące zmiany.