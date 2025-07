Polecenie wcześniejszego rozpoczęcia pracy

Pracownik ma stały rozkład czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8–16. Z uwagi na to, że we wtorek ma rozpocząć pracę wyjątkowo o godz. 6 pracodawca się zastanawia, ile maksymalnie godzin pracy można mu w tym dniu zlecić, aby zachować wymagany odpoczynek dobowy.

Doba pracownicza to 24-godzinny okres liczony od godziny rozpoczęcia pracy określonej w obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy – a nie od rzeczywistego rozpoczęcia pracy. Oznacza to, że polecenie wcześniejszego rozpoczęcia pracy nie zmienia początku doby pracowniczej, jeśli nie nastąpiła zmiana harmonogramu (por. pismo GIP z 2 czerwca 2008 r., nr GPP-302-4560-264/08/PE). W analizowanym przypadku doba pracownicza trwa od wtorku, od godz. 8 do środy, do godz. 8. Praca świadczona we wtorek w godz. 6–8 przypada zatem jeszcze na poprzednią dobę (trwającą od poniedziałku, od godz. 8 do wtorku, do godz. 8) i nie ogranicza minimalnego 11-godzinnego odpoczynku w kolejnej dobie. Zgodnie z przepisami maksymalna liczba godzin pracy w jednej dobie wynosi 13 – jest to różnica między 24 godzinami doby pracowniczej a obowiązkowym 11-godzinnym odpoczynkiem. W tym przypadku, skoro dwie godziny pracy (6–8) przypadły na wcześniejszą dobę, pracownik może pracować jeszcze do godz. 21 we wtorek. Oznacza to, że łączny czas pracy tego dnia może wynieść 15 godzin, przy czym dwie z nich są przypisane do poprzedniej doby pracowniczej.