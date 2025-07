Senat przyjął nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin, która wprowadza obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji stosowania tych środków przez rolników.

Elektroniczna dokumentacja oprysków obowiązkowa

Nowy system ma obejmować m.in. nazwę środka ochrony, miejsce jego użycia oraz fazę rozwoju rośliny według kodów BBCH. Dokumentacja będzie wprowadzana do specjalnego systemu teleinformatycznego, obsługiwanego przez aplikację internetową dla 1,3 mln użytkowników. Dane z systemu będą mogły być wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych i karnych.

Senat zaproponował poprawki, w tym kluczową zmianę terminu wdrożenia obowiązku dla mniejszych gospodarstw. Zamiast od 2028 r., gospodarstwa do 5 ha mają czas do 2031 r., a te do 2 ha – aż do 2036 r. Nowela zakłada także grzywny za brak dokumentacji oraz umożliwia dostęp do danych instytucjom państwowym, w tym ARiMR i GUS. Nowe regulacje implementują przepisy unijne.

Tylko duże inwestycje trafią do systemu POL-on

Senat przyjął bez poprawek ustawę deregulacyjną ograniczającą obowiązki informacyjne uczelni i instytutów naukowych wobec systemu POL-on. Zgodnie z nowelą, tylko inwestycje powyżej 100 tys. zł będą musiały być raportowane. To znaczne ułatwienie dla jednostek naukowych, które dotychczas musiały zgłaszać nawet drobne zakupy, takie jak czajniki czy meble.

W przypadku inwestycji w aparaturę badawczą i infrastrukturę IT próg raportowania zostanie podniesiony do 500 tys. zł. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. Jak zapowiedziała wiceminister Maria Mrówczyńska, resort rozważa wprowadzenie mechanizmu waloryzacji kwot progowych bez konieczności kolejnych zmian legislacyjnych.

Rolnicy zyskają więcej czasu na dostosowanie gospodarstw do przechowywania nawozów naturalnych

Senat przegłosował też ustawę wydłużającą terminy dostosowania infrastruktury do przechowywania nawozów naturalnych. Rolnicy chowający zwierzęta zyskają więcej czasu na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę. Mniejsze gospodarstwa (do 20 DJP) mają czas do końca 2027 r., a średnie (do 210 DJP) – do końca 2025 r.

Ustawa przewiduje również uproszczenia proceduralne – do 2027 r. nie będzie wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla takich obiektów. Ponadto, rolnicy, którzy zgłoszą budowę zgodnie z nowymi zasadami, będą mieli umarzane postępowania administracyjne dotyczące wcześniejszych uchybień. Celem zmian jest zarówno wsparcie rolników, jak i ochrona wód przed azotanami.

Rękojmia także przy umowie deweloperskiej

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, która rozszerza rękojmię także na lokale nabyte na podstawie umowy deweloperskiej. Dotychczasowa luka prawna powodowała, że osoby kupujące mieszkania od dewelopera na podstawie aktu notarialnego nie miały prawa zgłaszać wad na zasadzie rękojmi. Zmiana oznacza zrównanie ich sytuacji prawnej z osobami nabywającymi nieruchomości bezpośrednio.

Nowelizację zgłosili posłowie Polski 2050. Nowe przepisy pozwalają zgłaszać wady nie tylko przy umowach sprzedaży, ale także przy umowach deweloperskich i innych, na podstawie których przenoszone jest prawo własności. Celem ustawy jest domknięcie luki w przepisach i wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku nieruchomości. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Komunikacja elektroniczna z ubezpieczycielem łatwiejsza

Senat bez poprawek przyjął ustawę, która umożliwi klientom ubezpieczycieli wyrażenie zgody na komunikację elektroniczną w dowolnym momencie trwania umowy, a nie tylko przy jej zawieraniu. Dotyczy to m.in. obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów, OC rolników oraz ubezpieczeń budynków rolnych. Nowelizacja pozostawia możliwość korzystania z formy pisemnej jako alternatywy. Zmiana ma ułatwić obsługę klienta i dostosować prawo do realiów cyfrowych. Ustawa zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw i będzie miała zastosowanie także do już zawartych umów.

Banki i SKOK-i ujawnią dane syndykowi

Senat poparł z poprawkami ustawę zmieniającą Prawo bankowe. Nowelizacja pozwala bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym przekazywać dane objęte tajemnicą bankową i zawodową syndykom, nadzorcom sądowym i zarządcom w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych – również bez formalnego żądania. Zmiana rozwiązuje praktyczny problem, z którym zmagali się syndycy: brak dostępu do danych rachunków bankowych dłużnika uniemożliwiał sprawne prowadzenie postępowań. Celem jest ochrona interesów wierzycieli i usprawnienie procedur. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Dwustronna komunikacja elektroniczna z sądem coraz bliżej

Senat przyjął z poprawkami nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która umożliwia dwustronną komunikację elektroniczną z sądami cywilnymi. Dotychczas funkcjonował tylko system doręczeń jednostronnych przez Portal Informacyjny. Nowe przepisy pozwolą m.in. pełnomocnikom profesjonalnym składać pisma procesowe online.Nowelizacja przewiduje także lepsze wykorzystanie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Sądy zyskają możliwość obligatoryjnego kierowania na mediację np. w sprawach z zakresu umowy o roboty budowlane. Nowe regulacje wpisują się w strategię cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości.