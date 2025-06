Jeśli nauczyciel z góry wie, że zajęcia się nie odbędą, a tym samym nie może ich przeprowadzić (np. z uwagi na wcześniejszą informację o chorobie ucznia), trudno przyjąć, że pozostaje on w gotowości do pracy. Odmiennie wygląda sytuacja, gdy nauczyciel stawia się do prowadzenia zajęć, a dopiero wtedy dowiaduje się, że uczeń jest nieobecny – w takim przypadku uznać należy, że nauczyciel był gotów do świadczenia pracy.

Kwestia wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które nie zostały zrealizowane, budzi w praktyce spore kontrowersje i jest przedmiotem różnych interpretacji w poszczególnych szkołach. W niektórych placówkach przyjmuje się, że skoro godziny te wynikają z arkusza organizacyjnego, to nauczyciel powinien otrzymać za nie wynagrodzenie – niezależnie od ich faktycznej realizacji. W innych natomiast przyznaje się wynagrodzenie wyłącznie za zajęcia, które się faktycznie odbyły. Zgodnie z art. 39 ust. 3 KN wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe powinno być wypłacane na podstawie rzeczywiście wykonanej pracy.

W analizowanym przypadku, jeśli nauczyciel wiedział z wyprzedzeniem, że zajęcia nie odbędą się (np. z powodu choroby ucznia), nie będzie miał prawa do wynagrodzenia za te niezrealizowane godziny. Jeżeli jednak w tym samym czasie został przez dyrektora szkoły skierowany do prowadzenia innych zajęć (np. w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia), zachowuje prawo do wynagrodzenia – ale już za faktycznie wykonane zajęcia.

Z kolei, jeśli nauczyciel dowiedział się o nieobecności ucznia w ostatniej chwili, a sam stawił się do pracy i był przygotowany do jej wykonania, to zgodnie z przepisami przysługuje mu wynagrodzenie za tę niezrealizowaną godzinę ponadwymiarową – ponieważ pozostawał w gotowości do pracy, a przeszkoda powstała po stronie szkoły.

Warto wprowadzić jasne procedury postępowania na wypadek, gdy zajęcia indywidualne nie odbywają się, szczególnie z powodu absencji uczniów zgłaszanych przez rodziców. Można wykorzystać dziennik elektroniczny i określić zasady informowania nauczycieli o nieobecnościach uczniów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zgodnie z przepisami prawa pracy nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę. W przypadku gdy jej nie wykonuje – zachowuje to prawo tylko wtedy, gdy regulacje wyraźnie to przewidują.

Ważne! Jeśli nauczyciel był gotowy do świadczenia pracy, ale jej nie wykonywał z przyczyn niezależnych od niego, przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Oceniając zasadność wypłaty wynagrodzenia w takich przypadkach, należy brać pod uwagę, czy nauczyciel rzeczywiście pozostawał w gotowości do pracy. Gotowość ta – zgodnie z orzecznictwem sądowym – obejmuje cztery elementy:

faktyczną zdolność do wykonywania pracy,

uzewnętrznioną wolę jej wykonania,

zamiar świadczenia pracy,

pozostawanie w dyspozycji pracodawcy (np. obecność w szkole lub innym wskazanym miejscu).

Podstawa prawna • art. 39 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986, ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 620)

W jakiej sytuacji nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę należy się odprawa

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym do 27 czerwca 2025 r. Otrzymał świadczenie na maksymalny okres. Nie uzyska on orzeczenia o zdolności do pracy, bo będzie kontynuował leczenie. Ponieważ osiągnął już wiek emerytalny, planuje przejść na emeryturę. W jakim trybie i kiedy powinien zostać rozwiązany jego stosunek pracy? Czy nauczyciel nabędzie prawo do odprawy emerytalnej?

Przejście nauczyciela na emeryturę nie stanowi samo w sobie podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania. W takim przypadku stosuje się ogólne zasady określone w art. 20 lub art. 23 ustawy – Karta Nauczyciela (dalej: KN). Nauczyciel nie nabędzie prawa do odprawy emerytalnej, gdy odejdzie z pracy z przyczyn zdrowotnych (art. 23 ust. 1 pkt 3 KN), a będzie mu ono przysługiwało, gdy wystąpi o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

W opisanej sytuacji nauczyciel nie odzyska zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jednocześnie nie przekroczył jeszcze okresu dopuszczalnej nieobecności, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 KN, który powoduje rozwiązanie umowy o pracę. Oznacza to, że możliwe jest to na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 KN – czyli z powodu orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 3 KN stosunek pracy ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzyma ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania pracy. Orzeczenie to staje się ostateczne, jeśli:

nauczyciel lub pracodawca nie wniesie odwołania w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania (par. 5 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r.), lub

wojewódzki ośrodek medycyny pracy wyda orzeczenie oddalające odwołanie (par. 5 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Jeśli żadna ze stron nie złoży odwołania, orzeczenie staje się ostateczne po 7 dniach od jego wydania, a stosunek pracy rozwiązuje się z końcem miesiąca, w którym to nastąpiło.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 KN nauczycielowi mianowanemu, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn zdrowotnych (art. 23 ust. 1 pkt 3 KN), przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za każdy pełny rok pracy, maksymalnie jednak w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Ważne! Nauczycielowi, który otrzyma odprawę na podstawie art. 28 ust. 1 KN, nie przysługuje odprawa emerytalna z art. 87 KN, jeśli następnie przechodzi on na emeryturę lub rentę (por. wyrok SN z 8 stycznia 2010 r., sygn. akt III PK 47/09).

Alternatywnie stosunek pracy może zostać rozwiązany na podstawie porozumienia stron, z datą ustaloną wspólnie przez nauczyciela i pracodawcę. W takim przypadku podstawą prawną jest art. 23 ust. 4 pkt 1 KN. Jeśli nauczyciel poinformuje pracodawcę na piśmie o zamiarze przejścia na emeryturę, a strony ustalą datę rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia, nauczyciel nabędzie prawo do odprawy emerytalnej zgodnie z art. 87 KN.

Podstawa prawna • art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 3, ust. 4 pkt 1, art. 28 ust. 1, art. 87 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986, ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 620) • par. 5 ust. 1 i 4 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 607)

Czy dyrektor musi się zgodzić na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia

Nauczyciel złożył podanie, w którym zwrócił się z prośbą do dyrektora szkoły o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub zmniejszenie wymiaru zatrudnienia do pół etatu. Czy dyrektor w odpowiedzi na pismo musi się odnieść do obu kwestii, czy może tylko odpowiedzieć, na które rozwiązanie się zgadza?

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku wyrażenia zgody na którekolwiek z proponowanych przez nauczyciela rozwiązań, jednakże w odpowiedzi na wniosek nauczyciela powinien ustosunkować się do obu alternatywnie przedstawionych wariantów – niezależnie od tego, czy wyraża zgodę na jeden z nich, czy odrzuca oba. Jednoznaczne stanowisko dyrektora w tym zakresie stanowi bowiem element przejrzystego kształtowania stosunku pracy i unika nieporozumień co do intencji oraz skutków prawnych decyzji kadrowych.

W odpowiedzi dyrektor musi zatem jasno wskazać, czy i który z przedstawionych wariantów akceptuje, a który odrzuca, wraz ze stosownym uzasadnieniem decyzji w zakresie odmowy – np. z uwagi na brak podstaw prawnych lub brak woli rozwiązania stosunku pracy w danym trybie.

Przepisy KN nie przewidują instytucji ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela na jego wniosek. Taka zmiana wymaga inicjatywy dyrektora szkoły, a jej podstawą prawną może być jedynie art. 22 ust. 2 KN, który umożliwia zmianę warunków zatrudnienia (w tym zmniejszenie wymiaru etatu) w następstwie zmian organizacyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 KN, tj. w sytuacji częściowej likwidacji stanowiska pracy lub zmniejszenia liczby godzin zajęć realizowanych przez nauczyciela. Jeżeli w konkretnym przypadku nie występują wskazane zmiany organizacyjne, a dyrektor szkoły nie inicjuje zmniejszenia wymiaru zatrudnienia, to brak jest podstaw do zastosowania art. 22 ust. 2 KN. Ważne w ciągu Złożenie przez nauczyciela wniosku o zmniejszenie etatu nie wywołuje skutku prawnego, jeśli nie zostanie on zaakceptowany przez pracodawcę.

W praktyce może dojść do zawarcia porozumienia stron, którego skutkiem będzie zmiana dotychczasowego wymiaru zatrudnienia nauczyciela – niezależnie od istnienia przesłanek organizacyjnych, o których mowa w KN. Taka zmiana następuje wówczas poza reżimem ustawowym, wyłącznie w wyniku zgodnych oświadczeń woli nauczyciela i dyrektora szkoły. Brak zgody którejkolwiek ze stron – w szczególności dyrektora – uniemożliwia zmianę warunków zatrudnienia w formie porozumienia.

Analogiczne zasady odnoszą się do drugiej części wniosku nauczyciela, tj. do prośby o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Takie stanowisko zostało wyrażone m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z 26 listopada 2002 r. (sygn. akt I PKN 659/00). Sąd wskazał, że rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy strony złożą zgodne oświadczenia woli w tym przedmiocie – bądź w sposób wyraźny, bądź dorozumiany, ale niebudzący wątpliwości.

W przypadku braku zgody jednej ze stron (w szczególności dyrektora szkoły jako pracodawcy) na rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie, wniosek nauczyciela nie wywoła skutku prawnego. Stosunek pracy może być wówczas rozwiązany na zasadach ogólnych, tj. za wypowiedzeniem przez jedną ze stron albo w innych trybach przewidzianych w przepisach prawa pracy oraz KN.

Podstawa prawna • art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986, ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 620)

Co przysługuje nauczycielowi w razie zwolnienia go z pracy

Dyrektor wypowiedział nauczycielowi stosunek pracy z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole. Jednocześnie pozostaje on w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy w innej szkole. Czy nauczycielowi przysługuje odprawa pieniężna?

Nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w jednej ze szkół na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, przysługuje odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, niezależnie od faktu, że pozostaje równocześnie w zatrudnieniu w innej placówce w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek pracy należy oceniać indywidualnie w każdej jednostce zatrudniającej, a uprawnienie do odprawy powstaje w każdym przypadku spełnienia przesłanek określonych przepisami.

Jeśli pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, nauczycielowi przysługuje odprawa pieniężna. Przysługuje ona w wysokości określonej w przepisach ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (czyli w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych).

W tym zakresie nie ma znaczenia, czy nauczyciel pozostaje równocześnie w zatrudnieniu u innego pracodawcy – każdy stosunek pracy, również zawarty równolegle z innym, traktowany jest jako odrębny, a prawa i obowiązki z niego wynikające są oceniane samodzielnie.

Ważne! To, że nauczyciel świadczy jednocześnie pracę w innej placówce w pełnym wymiarze czasu pracy, nie wyklucza prawa do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w tej szkole.

Wysokość przysługującej nauczycielowi odprawy pieniężnej należy ustalić w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, który przewiduje następujące progi, tzn. w wysokości:

jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż parzez dwa lata,

dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej dwa lata, ale krócej niż przez osiem lat,

trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej osiem lat.

Z tych przepisów nie wynika żadne ograniczenie, które uzależniałoby prawo do odprawy od faktu wykonywania przez nauczyciela pracy w innych miejscach lub w pełnym wymiarze czasu pracy. Odprawa przysługuje w odniesieniu do danego stosunku pracy, który ustał z przyczyn niedotyczących pracownika, a sytuacja u pozostałych pracodawców pozostaje bez wpływu na to uprawnienie. ©℗