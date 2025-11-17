- W pobliżu lotniska mógł zostać zaobserwowany jeden lub więcej dronów. Intensywnie sprawdzamy ten obszar - poinformowała policja Jutlandii Północnej we wpisie na platformie na X.
W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej anulowano lub opóźniono przyloty samolotów z Kopenhagi. Lot linii KLM z Amsterdamu został przekierowany na lotnisko Billund w Danii. Kolejne loty zaplanowane są dopiero na poniedziałek rano.
Port lotniczy w Aalborgu został ostatnio zamknięty na kilka godzin pod koniec września po obserwacji dronów. Wcześniej podobne incydenty spowodowały wstrzymanie ruch w porcie lotniczym Kastrup w Kopenhadze. Wówczas premier Danii, Mette Frederiksen, zdarzenia te nazwała atakiem hybrydowym.(PAP)

