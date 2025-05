Wynika to z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wysokość składki nie zmienia się niezależnie od tego, czy przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu sam, czy wraz z kilkoma członkami rodziny.

Zasada nie zmieni się nawet po ewentualnym wejściu w życie ustawy z 4 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza obniżki składki zdrowotnej przede wszystkim dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz w formie podatku liniowego. Ustawa oczekuje na podpis prezydenta, ale można spodziewać się w tej sprawie weta.

Kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego?

Z art. 67 ust. 3 wynika z wprost, że m.in. przedsiębiorca ma obowiązek, a nie tylko możliwość, zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same (pracownicy, zleceniobiorcy), informują muszą poinformować o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej konieczności. A konieczność ta to np. urodzenia się dziecka, utrata pracy przez członka rodziny albo utrata statusu osoby bezrobotnej.

Niezgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego mimo takiego obowiązku jest zagrożone karą grzywny.

Składka zdrowotna - w jakich przypadkach należy zgłosić członka rodziny?

Należy zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:

nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – nie pracuje na umowę o pracę, nie wykonuje umowy zlecenia, nie prowadzi działalności, ani nie ma statusu osoby bezrobotnej);

nie ma prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Jakich członków rodziny dotyczy obowiązek zgłoszenia?

Jako członka rodziny możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego:

dziecko

dziecko swoje go małżonka – nie musi być to dziecko przysposobione przez osobę zgłaszającą

dziecko przysposobione,

wnuka,

dziecko obce, dla którego zgłaszający jest opiekunem prawnym,

dziecko obce, dla którego zgłaszający jest rodziną zastępczą lub które przebywa w prowadzonym przez zgłaszającego rodzinnym domu dziecka,

małżonka,

wstępnych (rodziców, dziadków), którzy mieszkają ze zgłaszającym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Na jakich zasadach zgłasza się dziecko?

Dzieci można zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia przez nie 18 lat. Jeśli jednak się uczy w szkole, odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, należ je zgłaszać do ubezpieczenia do ukończenia przez nie 26 lat.

Bez ograniczeń wieku zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi.

W przypadku dzieci nie ma znaczenia, czy prowadzą ze zgłaszającym wspólne gospodarstwo domowe. Mogą również mieszkać oddzielnie.

Jeśli natomiast przedsiębiorca ma dorosłe dziecko, które nie uczy się i nie ma orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego, nie może zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego. Dziecko, które zakończyło naukę np. na uczelni wyższej, musi zostać wyrejestrowane z ubezpieczenia rodzica. Aby nie utracić prawa do bezpłatnych świadczeń z systemu publicznego, musi albo podjąć pracę, albo zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

W jakich przypadkach dziadkowie mogą zgłosić wnuka?

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żadne z jego rodziców nie jest:

objęte obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym,

uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,

objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Po