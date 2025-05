Konsultacje dotyczą uchwalonej 4 kwietnia nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, skierowanej do podpisu prezydenta.

Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców - kto jest przeciw

Strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego (RDS) sprzeciwiła się procedowaniu projektu obniżającego składkę zdrowotną przedsiębiorcom z pominięciem konsultacji społecznych. Przeciwne obniżce składki zdrowotnej przedsiębiorcom są organizacje pacjenckie m.in. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna i Onkofundacja Alivia. Zwróciły uwagę, że w ustawie nie ma zapisanych gwarancji rekompensaty z budżetu państwa ubytku wpływów do NFZ w kwocie 4,6 mld zł po obniżeniu składki zdrowotnej przedsiębiorcom.

O zawetowanie ustawy ws. obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców apelowali do prezydenta Dudy kandydaci na prezydenta Adrian Zandberg (Razem) i Magdalena Biejat (Lewica), Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska. Argumentują, że obniżenie składki pogorszy sytuację pacjentów i pogłębi kryzys ochrony zdrowia.

Jakie zmiany zakłada nowelizacja ustawy

Nowela zakłada wprowadzenie od 2026 r. dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Zmiany dotyczące 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą mają kosztować budżet państwa 4,6 mld zł, które mają rekompensować zmniejszone wpływy ze składki zdrowotnej.

Projekt zakładający obniżenie składki zdrowotnej przedsiębiorcom od 2026 r. w listopadzie ub. roku został skierowany od razu na posiedzenie Rady Ministrów. Projekt nie podlegał prekonsultacjom. Pominięto także etapy uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu, co uzasadniono pilnością inicjatywy. Projekt przygotowało Ministerstwo Finansów.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli prezydent zawetuje zmiany w składce zdrowotnej, to jako premier podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich.