Milion złotych dla firmy za skrócony czas pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej opublikowało regulamin naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „skrócony czas pracy – to się dzieje”. Celem naboru jest przetestowanie różnych form skróconego czasu pracy i oceny wpływu tych rozwiązań na zatrudnienie, produktywność, zdrowie pracowników czy też godzenie życia zawodowego z prywatnym. Na ten cel ministerstwo przeznaczyło 50 milionów zł w ramach naboru na lata 2025-2027. W pierwszym roku funkcjonowania pilotażu przewidziano środki w wysokości 10 mln zł, pochodzące z Funduszu Pracy.

Jak podaje MRPiPS, najważniejszą zasadą pilotażu jest mniej godzin pracy z zachowaniem dotychczasowych wynagrodzeń pracowników i bez redukcji zatrudnienia.

Zasady programu pilotażowego

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno pracodawcy prywatni, jak i państwowi. Maksymalna wartość wsparcia na jeden projekt pilotażowy to 1 milion złotych. Z kolei koszt projektu w przeliczeniu na jednego pracownika nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

Jakie warunki musi spełnić pracodawca:

prowadzić działalność przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

zatrudniać co najmniej 75 proc. pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

objąć projektem minimum 50 proc. pracowników na różnych stanowiskach,

utrzymać zatrudnienie na poziomie nie niższym niż 90 proc. stanu początkowego,

utrzymać wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie pilotażowym na poziomie nie niższym niż obowiązujący w dniu rozpoczęcia realizacji projektu pilotażowego, przez cały okres jego trwania.

zagwarantować brak pogorszenia warunków pracy i płacy pracowników objętych projektem.

Wnioski online

Wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie poprzez udostępniony przez MRPiPS generator wniosków, w terminie od 14 sierpnia do 15 września 2025 r. Następnie do 15 października 2025 r. zostanie opublikowana lista pracodawców, którzy zakwalifikowali się do programu. Zwieńczeniem naboru jest podpisanie umów. Jak podkreśla MRPiPS, złożenie wniosku i wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z przyznaniem środków. Rozpatrywaniem wniosków zajmie się specjalna komisja powoła na przez ministerstwo pracy.

Rok na testowanie

Jak wskazano w regulaminie pilotażu, projekt dzieli się na trzy etapy:

Etap I: przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – trwa od podpisania umowy i kończy się 31 grudnia 2025 r.; Etap II: testowanie zaproponowanego modelu skróconego czasu pracy w środowisku pracy – zaczyna się 1 stycznia 2026 r. i trwa do 31 grudnia 2026 r.; Etap III: podsumowanie realizacji projektu pilotażowego – kończy się najpóźniej 15 maja 2027 r.

Z kolei etap testujący podzielony jest na dwie części:

w pierwszych 6 miesiącach pracodawcy będą musieli skrócić czas pracy o co najmniej 10% (w stosunku do łącznej liczby godzin pracujących objętych pilotażem w analizowanym okresie)

(w stosunku do łącznej liczby godzin pracujących objętych pilotażem w analizowanym okresie) w kolejnych 6 miesiącach etapu testującego, pracodawca musi skrócić czas pracy o co najmniej 20% (w stosunku do łącznej liczby godzin pracujących objętych pilotażem w analizowanym okresie).

Jeżeli dany model zakłada skrócenie czasu w dniach, wówczas przelicza się go na godziny (1 dzień to 8 godzin). Liczbę godzin roboczych oblicza się odpowiednio według reguł określonych w art. 130 Kodeksu pracy. Jako przykład MRPiPS podaje:

Przykład Druga część etapu testującego przypada na okres od 1.07.2026 r. do 31.12.2026 r. Jest to 129 dni roboczych, czyli 1032 godzin. Pracodawca zdecydował się testować skrócenie czasu pracy przez dodatkowy urlop w drugiej części etapu testującego w wymiarze 26 dni. 26 dni to 208 h, zatem deklarowane skrócenie czasu pracy obliczamy następująco: 208 h/ 1032 h = 20,16%.

Pracodawca wybierze formę skrócenia czasu pracy

Pracodawcy, którzy chcą realizować pilotaż, samodzielnie wybiorą najlepszy model skrócenia czasu pracy, dostosowany do specyfiki swojej działalności. Firmy będą mogły m.in. skorzystać z jednego z proponowanych modeli:

zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu,

zmniejszenie liczby godzin pracy w poszczególne dni pracy,

zmniejszenie liczby godzin pracy poprzez przyznanie dodatkowych dni wolnych w miesiącu,

udzielenie dodatkowych dni wolnych w formie urlopu wypoczynkowego,

a także sami będą mogli zaprojektować własny model organizacji pracy, odpowiadający potrzebom zarówno firmy, jak i zatrudnionych.

Dlaczego warto?

Jak tłumaczy pomysłodawca projektu, 8-godzinny czas pracy wprowadzono w Polsce 107 lat temu, a wolne soboty ponad 50 lat temu i od tego czasu technologicznie wiele się zmieniło, co znacząco podniosło efektywność pracy. Ponadto z analiz resortu pracy wynika jednoznacznie, że dłuższy czas pracy nie przekłada się automatycznie na wyższą efektywność. Wręcz przeciwnie – brak odpoczynku i przeciążenie zwiększają liczbę błędów, wypalenie zawodowe i rotację personelu. Dlatego też, wielu pracodawców, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego nie czekając na regulacje prawne, z własnej inicjatywy skracają czas pracy w swoich zakładach. Przekłada się to na mniejszą rotację, mniejszą liczbę absencji a co za tym idzie lepsze wyniki finansowe firmy.