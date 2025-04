Zgodnie z danymi przedstawionymi przez resort finansów, na zmianach w składce zdrowotnej ma skorzystać ok. 2,5 mln przedsiębiorców. Jednak rzeczywista liczba beneficjentów może być mniejsza. W założeniach mowa o tym, że część ryczałtowców na zmianach straci, a nie uwzględniono w pełni skutków dla kartowiczów i podatników liniowych. Powodem jest odebranie prawa do obniżenia podatku o zapłaconą składkę zdrowotną.

Dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych rozliczających się kartą podatkową, zmiana oznacza nie tylko wyższą składkę zdrowotną, lecz także brak możliwości jej odliczenia od podatku. Obecnie, przy składce wynoszącej 314,96 zł, możliwe jest odliczenie 60 zł od podatku, co oznacza realne obciążenie rzędu 255 zł. Od przyszłego roku, przy prognozowanym minimalnym wynagrodzeniu na poziomie 5070 zł, składka wzrośnie do 342,23 zł i nie będzie podlegać odliczeniu. To oznacza realny wzrost miesięcznego kosztu o ok. 87 zł, z czego 27 zł to podwyżka systemowa.

Podatnik rozliczający się metodą liniową, który ma dochody na poziomie 7000 zł, płaci obecnie składkę w kwocie 343 zł, z możliwością obniżenia podatku o 65 zł. W przyszłym roku już tego nie zrobi, a więc będzie stratny.

Nowelizacja wprowadza dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Część składki będzie ryczałtowa – 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Druga część – procentowa – będzie naliczana od nadwyżki dochodów powyżej półtorakrotności przeciętnego wynagrodzenia (przy skali podatkowej i podatku liniowym – 4,9 proc.) lub przy ryczałcie – od przychodów powyżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (stawka 3,5 proc.). Nowy system wprowadza dodatkowe wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, ale również na zasadach ogólnych będzie potrzeba pilnowania limitów, a od nadwyżki – naliczania składki zdrowotnej.

Pomimo że nowe przepisy mają uprościć system i zwiększyć jego sprawiedliwość, efekt może być odwrotny. Reforma – choć korzystna dla niektórych – wciąż komplikuje rozliczenia i niesie za sobą większe koszty dla wybranych grup podatników.

Mam poczucie, że to nie uproszczenie, lecz kolejna modyfikacja już i tak skomplikowanego systemu. Fakt, że dla większości jest to korzystna zmiana, nie oznacza, że to dobre rozwiązanie. W mojej ocenie rozwiązanie powinno być kompletne, a nie na zasadzie odhaczenia, a dziś, niestety, takie poczucie mam. Zmiany czekają teraz na podpis prezydenta. ©℗