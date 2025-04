Nie. Pracownica powinna poinformować pracodawcę o zmianie nazwiska, składając mu oświadczenie w tym zakresie. Pracodawca może żądać udokumentowania danych zawartych w tym oświadczeniu.

Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i dane kontaktowe, a także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia – gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Natomiast od pracownika pracodawca wymaga podania dodatkowo danych obejmujących m.in.: adres zamieszkania, PESEL, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do żądania ich od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Pracodawca może np. przygotować kwestionariusz do podania tych informacji. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania tych danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Oświadczenia dotyczące danych osobowych zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, należy przechowywać w części A akt osobowych pracownika, a oświadczenia dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia – w części B tych akt.

Ważne! W przypadku zmiany danych zawartych w kwestionariuszu uzupełnionym podczas ubiegania się o zatrudnienie, nie ma potrzeby jego aktualizacji. W razie zmiany nazwiska, pracownica powinna złożyć pracodawcy oświadczenie w tej sprawie.

Oświadczenie to (oraz ewentualnie kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska) należy przechowywać w części B akt osobowych. ©℗