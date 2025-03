ZUS odmówił mi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik, a następnie komisja ZUS, uznali mnie za zdolnego do pracy. Dołączyłem do akt opinię innych lekarzy, ale ZUS nie wziął ich pod uwagę. Czy sąd je uwzględni? Czy sporządzenie opinii przez biegłych sądowych jest konieczne?

Tak, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych jest niezbędne w tego rodzaju sprawach.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna) szczegółowo opisuje zasady ustalania niezdolności do pracy przez ZUS. Jak stanowi art. 13 ust. 1 tej ustawy, przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się:

stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji;

możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

!Sąd, rozpatrując odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie może oprzeć się tylko na opiniach prywatnych dostarczonych przez odwołującego.

Lekarz orzecznik dokonuje oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia:

daty powstania niezdolności do pracy,

trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,

związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,

trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,

celowości przekwalifikowania zawodowego.

Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

Opinie prywatne sporządzone przez lekarzy na prośbę osoby wnioskującej o rentę mogą co najwyżej odgrywać rolę pomocniczą przy ustalaniu niezdolności do pracy.

Podobnie będzie w postępowaniu sądowym, w którym niezbędne będzie powołanie biegłych lekarzy. W postępowaniu, którego przedmiotem jest przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest ustalenie stanu zdrowia osoby ubezpieczonego. Do tego celu niezbędne są wiadomości specjalne w rozumieniu art. 278 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, wymagające udziału w procesie biegłych lekarzy sądowych. Kluczowa dla tego rodzaju spraw okoliczność stanu zdrowia oraz związana z nim niezdolność do pracy – w przypadku sporu co do tej okoliczności – nie może być ustalana przez sąd samodzielnie lub wyłącznie na podstawie innych dowodów zgłaszanych przez strony postępowania, takich jak dokumenty, zeznania świadków, wyjaśnienia stron, oględziny (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 1215/14). Do oceny i stopnia zaawansowania chorób i ich wpływu na stan organizmu uprawnione są osoby posiadające fachową wiedzę medyczną, a zatem okoliczności te można wykazać tylko przez dowód z opinii biegłych.

Opinia biegłego ma ułatwić sądowi należytą ocenę zebranego materiału dowodowego wtedy, gdy potrzebne są do tego wiadomości specjalne. Dlatego też opinie sądowo-lekarskie sporządzone w sprawie przez lekarzy specjalistów do oceny schorzeń ubezpieczonego mają zasadniczy walor dowodowy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 czerwca 2017 r., sygn. akt III AUa 266/17).

Odwołujący nie uniknie więc prawdopodobnie badania przez biegłych sądowych. Spowoduje to wydłużenie postępowania sądowego w związku z przewidywanym długim oczekiwaniem na sporządzenie opinii. ©℗