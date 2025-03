Rozwiązaliśmy umowę z naszym pracownikiem za wypowiedzeniem, bo ostatecznie nie spełnił naszych oczekiwań. Jednak kilka miesięcy temu wysłaliśmy go na szkolenie i zawarliśmy z nim umowę. Zobowiązał się w niej do proporcjonalnego zwrotu kosztów szkolenia, jeśli zatrudnienie ustanie przed upływem dwóch lat od zakończenia szkolenia, nawet gdy to my rozwiążemy umowę za wypowiedzeniem. Zażądaliśmy zwrotu kosztów, ale pracownik odmówił, twierdząc, że nie ma takiego obowiązku, bo to pracodawca rozwiązał umowę, a postanowienia umowy szkoleniowej nie mają znaczenia. Czy możemy wystąpić z powództwem o zwrot kosztów?

W opisywanej sytuacji należy odwołać się do art. 1034 kodeksu pracy (dalej: k.p.), z którego wynika, że pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Nie może ona zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy k.p. Artykuł 1035 k.p. przewiduje listę okoliczności, w których pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Będzie to tego zobowiązany pracownik:

który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, ale nie dłuższym niż 3 lata;

który w terminie określonym w umowie, ale nie dłuższym niż 3 lata, rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 94 3 k.p. (mobbing);

k.p. (mobbing); który w terminie określonym w umowie, ale nie dłuższym niż 3 lata, rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 (orzeczenie lekarskie stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniósł go do innej pracy) lub art. 943 k.p. (mobbing), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.

Żadne z tych zdarzeń nie miało miejsca w opisywanej sytuacji.

Katalog zamknięty

W odniesieniu do opisanej wyżej sytuacji szczególnie pomocne będą ustalenia zawarte w wyroku z 8 czerwca 2016 r. Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. akt IV P-Pm 106/16. W podanej sprawie sąd rozpatrywał roszczenie pracodawcy wobec pracownika o zwrot kosztów szkolenia, a w umowie szkoleniowej były zapisy sprzeczne z przesłankami zwrotu kosztów szkolenia zawartymi w art. 1035 k.p. Sąd ustalił, że między stronami doszło do zawarcia na piśmie umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika (umowy o szkolenie), której elementem dodatkowym było zobowiązanie pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez okres sześć miesięcy po ukończeniu szkolenia. Sąd podkreślił, że lista przypadków, w których pracownik jest obowiązany do zwrotu kosztów, jest zamknięta i nie można rozszerzać jej o inne sytuacje. Byłoby to bowiem mniej korzystne dla pracownika niż zasady wynikające z k.p. Uznał, że postanowienie umowy szkoleniowej zawartej między stronami, na mocy której pracownik zobowiązuje się zwrócić pracodawcy koszty szkolenia również w sytuacji, gdy stosunek pracy zostanie rozwiązany za wypowiedzeniem przez pracodawcę, jest nieważne. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy k.p. W tej sytuacji sąd doszedł do wniosku, że zawarta umowa o szkolenie jest niezgodna z przepisami k.p. i nie może stanowić podstawy do zwrotu kosztów szkolenia.

!Niezależnie od tego, na jakie warunki zwrotu kosztów szkolenia zgodził się pracownik w umowie, pracodawca będzie mógł się ich skutecznie domagać tylko w przypadkach określonych w kodeksie pracy.

Podsumowanie

W opisywanej sytuacji pracodawca nie może skutecznie domagać się zwrotu kosztów szkolenia od pracownika, bo nie zaistniała żadna z ustawowych przesłanek zwrotu takich kosztów. Nie zmienia tego również wadliwa umowa szkoleniowa, która zmodyfikowała przesłanki ustawowe zwrotu kosztów na korzyść pracodawcy. ©℗