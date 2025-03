Nowy system sprawdzi, czy uczelnia prawidłowo wypełniła formularz o zgodę na prowadzenie kierunku. Następnie będzie ona mogła przesłać go na adres do e-doręczeń resortu nauki.

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2787).

Dziś wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów składa się w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie PDF i opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem rektora, przez skrzynkę podawczą ministra.

Zasady sporządzania wniosku

„Opracowując wniosek, uczelnia sama decyduje o stopniu szczegółowości lub kolejności przedstawienia informacji, co powoduje niejednolitość w ich przygotowywaniu – zakres i kolejność danych przedstawianych w nim przez placówkę są różne” – uzasadnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Resort wyjaśnia, że w celu usprawnienia procesów sporządzania i składania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów oraz ich weryfikacji i oceny podjęto wspólne prace, w których uczestniczyli: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Polska Komisja Akredytacyjna i przedstawiciele resortu. W ich wyniku zostało opracowane narzędzie służące do sporządzania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów. Zgodnie z nowym przepisem formularz będzie wypełniany przez uczelnię w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra, a następnie – po wygenerowaniu wniosku z tego systemu w formacie PDF i opatrzeniu go podpisem – uczelnia będzie go składała na adres do doręczeń elektronicznych ministra.

„Wypracowane rozwiązanie usprawni proces sporządzania przez uczelnie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów, wskazany bowiem system teleinformatyczny kontroluje proces prawidłowego wypełniania formularza (uczelnia będzie mogła korzystać z mechanizmu wskazującego błędne wypełnienie pól). Przyczyni się to też do usprawnienia weryfikacji wniosku przez urząd obsługujący ministra oraz ułatwi ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej” – twierdzi MNiSW.

Porządki w dokumentach

Ponadto planowana nowelizacja zakłada uogólnienie wymagań dla systemu teleinformatycznego uczelni wykorzystywanego do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów. Porządkuje też zakres dokumentów przechowywanych w teczce akt osobowych studenta oraz określa nowe zasady niszczenia i archiwizowania niektórych informacji.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z wyjątkiem m.in. tych dotyczących składania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów – te zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2025 r. ©℗