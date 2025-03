Związek Stowarzyszeń MBA Polska obawia się, że przez pojedyncze przypadki nieuczciwego uzyskiwania dyplomów MBA zostaną wprowadzone zmiany prawne uderzające we wszystkie uczelnie, które oferują ten typ studiów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) uspokaja, że nowe regulacje będą konsultowane z zainteresowanymi.

Na problem zwrócił uwagę Dariusz Matecki, poseł PiS (interpelacja nr 7155).

Studia MBA - będą nowe regulacje

– Studia MBA są powszechnie uznawane za jeden z najwyższych standardów edukacji menedżerskiej na świecie. Zdobycie dyplomu MBA wymaga nie tylko dużych nakładów finansowych i czasu, ale również ciężkiej pracy, zdawania licznych egzaminów oraz realizacji projektów, które są dowodem na wysokie kompetencje ich absolwentów – podkreślił. – Związek Stowarzyszeń MBA Polska w liście otwartym do polityków oraz mediów wyraził zaniepokojenie, że przypadki nieuczciwego uzyskiwania dyplomów MBA w pojedynczych instytucjach są wykorzystywane jako pretekst do wprowadzania zmian prawnych uderzających w całą społeczność absolwentów tych prestiżowych studiów – wskazał w piśmie skierowanym do rządu. Zaznaczył, że rozwiązania systemowe powinny dążyć do eliminacji patologii, a nie do ograniczania praw osób, które swoją edukacją i pracą wspierają rozwój polskiej gospodarki. Poseł zapytał, jakie działania podjął rząd w celu wyeliminowania nielegalnych praktyk związanych z uzyskiwaniem dyplomów MBA, aby nie szkodziły one reputacji i zaufaniu do tej formy edukacji.

Resort nauki w odpowiedzi wskazał, że z uwagi na liczne sygnały dotyczące wątpliwości w prowadzeniu studiów podyplomowych (nie tylko MBA) rzeczywiście planuje wprowadzenie dodatkowych wymogów. Znajdą się one w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571 ze zm.; dalej: p.s.w.n.). Cel? Podniesienie jakości kształcenia.

Jakie zmiany planuje rząd

Nowe regulacje umożliwią sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i prowadzeniem studiów podyplomowych. MNiSW tłumaczy, że obecne przepisy ustawy p.s.w.n. wskazują podmioty, które mogą je oferować, lecz nie formułują względem nich wymagań. Będą mogły je otwierać te uczelnie, które już mają w swojej ofercie pokrewne kierunki. Ponadto zostaną objęte oceną jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Resort określi też warunki prowadzenia studiów podyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wymiar, w jakim kształcenie w tej formie może być realizowane.

„W trakcie uzgodnień, konsultacji i opiniowania projektu zainteresowane podmioty będą mogły wnosić uwagi do proponowanych przepisów nowelizacji ustawy p.s.w.n.” – zaznaczył resort.

Przypomniał również, że uczelnie kształcą zgodnie z zasadą autonomii programowej, która daje im prawo do samodzielnego ustalania swojej oferty dydaktycznej. Minister nauki i szkolnictwa wyższego nie ma kompetencji do wprowadzania konkretnych treści czy przedmiotów do programów, jak również nie może nakazać uczelniom tworzenia określonych studiów. Wszelkie działania i decyzje dotyczące oferty, a także uwzględnienia określonych zagadnień lub ewentualnego dodatkowego ich pogłębienia w programach studiów, pozostają w gestii władz danej uczelni. ©℗