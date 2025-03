Więcej wolnego bez utraty wynagrodzenia? Brzmi jak marzenie, ale dla pewnej grupy pracowników to rzeczywistość. Sprawdź, kto może skorzystać z nawet 36 dni urlopu i jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie, w zależności od stażu pracy. Jednak osoby posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe dni wolne. W ich przypadku wymiar urlopu może wynosić nawet 36 dni. Dodatkowy urlop przysługuje na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Komu przysługuje dodatkowy urlop?

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje wyłącznie osobom, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W zależności od stażu pracy, pracownik może korzystać z następującego wymiaru urlopu:

30 dni – jeśli jego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat,

– jeśli jego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, 36 dni – jeśli jego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.

Nie każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo do dodatkowego urlopu. Pracownik nie otrzyma go, jeśli przysługuje mu już inny urlop wypoczynkowy w wymiarze przekraczającym 26 dni lub jeśli ma prawo do urlopu dodatkowego na podstawie innych przepisów. Jeśli jednak wymiar takiego dodatkowego urlopu jest niższy niż 10 dni roboczych, pracownik może skorzystać z przysługujących mu 10 dni dodatkowego urlopu.

Od kiedy można skorzystać z dodatkowego urlopu?

Pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu po przepracowaniu jednego roku od momentu uzyskania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kluczowe zasady nabywania tego uprawnienia to:

Pracownik nabywa prawo do pełnych 10 dni urlopu dodatkowego po 12 miesiącach pracy.

po 12 miesiącach pracy. Prawo to nie jest rozliczane proporcjonalnie – oznacza to, że nawet jeśli rok upływa w trakcie roku kalendarzowego, pracownik otrzymuje pełne 10 dni dodatkowego urlopu.

W kolejnych latach prawo do dodatkowego urlopu odnawia się zgodnie z zasadami dotyczącymi urlopu wypoczynkowego, czyli od początku roku kalendarzowego.

Czy można stracić prawo do dodatkowego urlopu?

Może się zdarzyć, że pracownik straci status osoby niepełnosprawnej lub zmieni się jego stopień niepełnosprawności. W takim przypadku prawo do dodatkowego urlopu zależy od kilku czynników:

Jeśli pracownik straci status osoby niepełnosprawnej lub zostanie zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności , nie traci prawa do urlopu, który już nabył.

lub zostanie zaliczony do , nie traci prawa do urlopu, który już nabył. Nie ma jednak możliwości korzystania z kolejnych dodatkowych dni urlopu w przyszłości.

Pracownikowi nie przysługuje również proporcjonalny urlop w przypadku zmiany stopnia niepełnosprawności na lekki.

Urlop a czas pracy osoby niepełnosprawnej

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają nie tylko prawo do dodatkowego urlopu, ale również do skróconego czasu pracy. Obowiązujące przepisy przewidują:

Maksymalny czas pracy wynoszący 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo .

. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej , chyba że pracownik wyrazi na to zgodę i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.

, chyba że pracownik wyrazi na to zgodę i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Obowiązek zapewnienia przerw w pracy – dodatkowej 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, przeznaczonej na odpoczynek lub gimnastykę usprawniającą.

Jak uzyskać dodatkowy urlop? Formalności

Aby skorzystać z dodatkowego urlopu, pracownik musi spełnić określone formalności. Wymagane kroki obejmują:

Uzyskanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przekazanie orzeczenia pracodawcy – najlepiej w formie pisemnej, aby uniknąć nieporozumień.

Odczekanie 12 miesięcy od daty uzyskania orzeczenia, jeśli pracownik wcześniej nie posiadał statusu osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenie o niepełnosprawności - jak je otrzymać? Procedura

Aby skorzystać z wymienionych uprawnień, konieczne jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Procedura jego uzyskania obejmuje kilka kroków:

Złożenie wniosku : należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

: należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dołączenie dokumentacji medycznej : wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

: wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność. Ocena przez zespół orzekający : specjaliści dokonują analizy przedstawionych dokumentów i, w razie potrzeby, przeprowadzają badanie osoby ubiegającej się o orzeczenie.

: specjaliści dokonują analizy przedstawionych dokumentów i, w razie potrzeby, przeprowadzają badanie osoby ubiegającej się o orzeczenie. Wydanie orzeczenia: decyzja o przyznaniu stopnia niepełnosprawności jest przekazywana wnioskodawcy; w przypadku decyzji negatywnej istnieje możliwość odwołania.

Posiadanie orzeczenia umożliwia nie tylko korzystanie z dodatkowych uprawnień pracowniczych, ale także ubieganie się o różne świadczenia, ulgi i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu