Aż w 17 z 19 branż mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety – tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przykładowo, zarobki panów zajmujących się finansami i ubezpieczeniami są wyższe o 38 proc. niż pań z tego sektora.

– Różnice w wynagrodzeniach między płciami to nadal istotne zjawisko w Polsce. Kobiety dominują w grupach o niższych dochodach, podczas gdy wyższe przedziały płacowe są zdominowane przez mężczyzn – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Mężczyźni częściej zabiegają o wyższe zarobki

Polki rzadziej też negocjują swoją pensję. Jedynie co czwarta kobieta deklaruje, że poprosi o podwyżkę, podczas gdy taki zamiar ma już co trzeci mężczyzna. – Polacy częściej podejmują inicjatywę w rozmowach o wzroście ich wynagrodzenia, co dodatkowo może przyczyniać się do utrwalania istniejących dysproporcji płacowych na rynku pracy – wynika z badania Personnel Service.

Oprac. Urszula Mirowska-Łoskot