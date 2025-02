Gdyby na rynku istniało więcej firm prowadzonych przez kobiety, to polska gospodarka raczej by na tym zyskała. Na plus respondenci wskazują efekty w postaci mniejszych różnic w wynagrodzeniach, większą dbałość o przestrzeganie prawa pracy oraz zwiększoną troskę o ekologię w biznesie. Największy odsetek negatywnych efektów dotyczy mniejszej innowacyjności gospodarki, wolniejszego rozwoju poszczególnych branż oraz mniejszej konkurencyjności gospodarki.