Pracownica, która za kilka tygodni zakończy urlop wychowawczy, zwróciła się z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na elastyczną organizację pracy w formie pracy zdalnej. Przewidujemy, że w związku ze zmianami w firmie niedługo będziemy potrzebowali jej na miejscu. Czy możemy odmówić uwzględnienia wniosku z tego powodu albo udzielić zgody, ale w innym terminie?

Zgodnie z art. 1881 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie ósmego roku życia może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Rodzajem elastycznej organizacji pracy jest m.in. praca zdalna. Wniosek w tej sprawie składa w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z takiej organizacji pracy.

Co ważne, we wniosku należy podać przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy. Przyczyną taką nie może być jednak sam fakt posiadania dziecka do lat ośmiu, ale dodatkowe okoliczności, które powodują, że pracownik ma potrzebę zmiany organizacji wykonywania pracy.

Pracodawca musi udzielić odpowiedzi

Pracodawca rozpatruje wniosek, uwzględniając potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy, a także swoje potrzeby i możliwości, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Pracodawca nie musi więc uwzględnić wniosku pracownika, jego obowiązek to jedynie rozpatrzenie prośby i udzielenie odpowiedzi. Ma na to siedem dni od otrzymania wniosku. Przede wszystkim powinien poinformować albo o jej uwzględnieniu albo o przyczynie odmowy, ewentualnie o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku.

Przepisy k.p. są jednak tak skonstruowane, że raz udzielona zgoda na elastyczną pracę na podstawie art. 188¹ k.p. nie może być przez pracodawcę odwołana w zasadzie do ukończenia przez dziecko ośmiu lat. Warto w tym miejscu dodać, że gdyby pracownica wystąpiła o wykonywanie pracy zdalnej na podstawie art. 65¹⁹ par. 6 k.p., a pracodawca takiej zgody udzielił, to mógłby odwołać zgodę i nakazać pracownicy powrót do pracy stacjonarnej. Wybór podstawy prawnej do wnioskowania o umożliwienie wykonywania pracy w formie zdalnej należy do pracownika.

W rozpatrywanej sytuacji pracownica złożyła wniosek w trybie art. 188¹ k.p., który nie przewiduje możliwości odwołania pracownika z pracy zdalnej. Pracodawca, który udzielił zgody na pracę zdalną w tym trybie, może jedynie poprosić pracownika o powrót do pracy stacjonarnej na jakiś czas lub na stałe, ale pracownik nie musi wyrazić na to zgody. Przepisy przewidują jedynie możliwość złożenia przez pracownika wniosku o powrót do pracy. Pracodawca może, ale nie musi na to zezwolić, jednak ma obowiązek udzielić odpowiedzi.

Skoro zatem w rozpatrywanej sytuacji pracodawca przewiduje, że w niedługim czasie pracownica będzie musiała wykonywać przez jakiś czas pracę w formie stacjonarnej, może wyznaczyć inny termin rozpoczęcia elastycznej formy pracy (w tym przypadku pracy zdalnej) albo w ogóle odmówić zgody.

Nie można zwolnić z powodu wniosku

Kodeks pracy podkreśla, że złożenie przez pracownika takiego wniosku nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę i przyczyny uzasadniającej prowadzenie przygotowania do wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Gdyby zatem pracodawca rozwiązał w niedalekiej przyszłości umowę o pracę z tą pracownicą, mogłaby argumentować, że powodem zwolnienia był wniosek o elastyczną formę pracy. W przeciwieństwie do większości spraw toczących się przed sądem pracy w tym przypadku to pracodawca musiałby udowadniać, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę kierował się innym powodem. Ciężar dowodu jest bowiem w tej sytuacji odwrócony, i to pozwany (pracodawca) ma udowadniać, że pozew (odwołanie) zawiera nieprawdziwe twierdzenia.

WAŻNE Pracodawca nie musi uwzględniać wniosku o elastyczną organizację pracy. Może udzielić zgody odroczonej, a więc od daty późniejszej, niż pracownik wnioskuje.

Kodeks pracy przewiduje ponadto karę grzywny od 1000 do 30 000 zł dla pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu za naruszenie przepisów o elastycznej organizacji pracy, o których mowa w art. 188¹ k.p. Za takie naruszenie można uznać przede wszystkim nieudzielenie odpowiedzi na wniosek pracownika w tej sprawie. Grzywna grozi więc nie za to, że pracodawca nie udzielił zgody na elastyczną organizację pracy, ale za to, że nie poinformował pracownika o swojej decyzji. ©℗