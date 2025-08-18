To było oczywiste, że strona ukraińska poświęciła wiele uwagi, by zapewnić, że rozmowy nie zboczą z kursu - podreśliła. Zełenski przyjechał z listem od żony dla małżonki Trumpa i pochwalił list od pierwszej damy USA do Władimira Putina o dzieciach cierpiących podczas wojny.

W lutym wiceprezydent J.D. Vance zarzucił Zełenskiemu, że nie jest wdzięczny. W poniedziałek ukraiński przywódca powiedział "dziękuję" cztery razy w ciągu 10 sekund. - Dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za pana starania, osobiste starania, by zatrzymać zabijanie i zatrzymać tę wojnę. Dziękuję za skorzystanie z tej okazji, bardzo dziękuję pana żonie - powiedział Zełenski.

Serwis zaznaczył też, że Zełenski miał na sobie czarną marynarkę. Kwestia ubrania Zełenskiego została poruszona przed kłótnią, do jakiej doszło podczas jego poprzedniego spotkania z Trumpem w Białym Domu. Niektórzy amerykańscy urzędnicy uważają, że sprawa garnituru w pewnym sensie przyczyniła się do klęski tamtej rozmowy.

CNN zauważyła, że wiceprezydent, sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff siedzieli podczas spotkania na kanapie i nie brali aktywnego udziału w rozmowie.