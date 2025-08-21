Skala zagrożenia najlepiej widoczna jest w codziennych raportach. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że tylko w poniedziałek 12 sierpnia zatrzymano 589 nietrzeźwych kierujących, a dzień później – kolejnych 226. Jeszcze bardziej dramatycznie wyglądały statystyki w trakcie długiego sierpniowego weekendu – od czwartku do niedzieli na drogach wpadło 1450 osób pod wpływem alkoholu.

– Trwają wakacyjne miesiące, mamy więcej czasu i niestety niektórzy z kierujących lekceważą przepisy. Jeżeli chodzi o ostatni weekend, czyli cztery dni policyjnych działań, kiedy generalnie w dużej ilości wyjeżdżano na odpoczynek, była bardzo duża liczba zdarzeń i zatrzymanych nietrzeźwych osób za kółkiem – podkreślił podinsp. Robert Opas z KGP.

Jazda pod wpływem alkoholu. Dane są piorunujące

Tylko w ten jeden przedłużony weekend doszło do 360 wypadków drogowych. Na drogach zginęło 41 osób, a 431 zostało rannych. Statystyki pokazują, że liczba zatrzymań pijanych kierowców utrzymywała się wówczas na dramatycznie wysokim poziomie każdego dnia – w czwartek zatrzymano 234 osoby, w piątek 406, w sobotę 404, a w niedzielę kolejne 406.

– Te liczby obrazują skalę tej nietrzeźwości na drodze – zaznaczył podinsp. Opas.

W całym 2023 roku policja zatrzymała 92 tys. 324 nietrzeźwych kierowców. Ponad połowa z nich – 46 tys. 655 – miała w organizmie powyżej 0,5 promila alkoholu, czyli znajdowała się w stanie nietrzeźwości. To oznacza, że nie chodzi wyłącznie o tzw. kierowców „na kacu”, ale o osoby, które świadomie zdecydowały się prowadzić pod wyraźnym wpływem alkoholu.

– Tutaj trzeba pamiętać, że mamy dwa stany, czyli po użyciu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila i powyżej 0,5, czyli stan nietrzeźwości. Dane roczne pokazują, że ponad połowa z tych 92 tysięcy, bo 46 tys. 655 kierowców, niestety złapała się w tym limicie wyższym, więc to nie jest tak, że mówimy tylko o tzw. kierowcach wczorajszych – zaznaczył Opas.

Analizy policji jasno wskazują, że to właśnie miesiące wakacyjne generują największe ryzyko. W ubiegłym roku w sierpniu doszło do 144 wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, w których zginęło 16 osób. Lipiec zakończył się niewiele lepszym bilansem – 138 wypadków i aż 21 ofiar śmiertelnych.

Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu - co mówią przepisy?

Od tego roku policja intensywniej korzysta z możliwości odbierania pojazdów nietrzeźwym kierowcom. – Mówimy tutaj o popularnej konfiskacie pojazdów. Do 5 sierpnia br. jednostki policji tymczasowo zajęły 11 063 takie pojazdy – poinformował podinsp. Opas.

To nowy instrument prawny, który ma odstraszać osoby decydujące się wsiąść za kierownicę po alkoholu. Według policji, choć rozwiązanie jest radykalne, w wielu przypadkach okazuje się skuteczniejsze niż wysokie grzywny czy czasowe zakazy prowadzenia pojazdów.