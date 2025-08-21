Pod koniec września 2025 r. w Polsce ponownie ruszą szczepienia przeciw COVID-19 – taką informację przekazało Ministerstwo Zdrowia. Resort czeka obecnie na dostawy preparatów dostosowanych do nowego wariantu wirusa. To powrót do masowych szczepień po kilku miesiącach przerwy. Dlaczego postanowiono do nich wróć, czy pandemia znów nam zagraża?

Pandemia wirusa COVID-19 wpłynęła na cały świat. Szacuje się, że w szczytowym okresie zostało zakażonych nim ponad 91 mln osób na wszystkich kontynentach. Około 2 mln z nich zmarło.

Dzięki szczepieniom wirus nie jest już tak zjadliwy, jak miało o miejsce 4 i 5 lat temu. Lekarze i Ministerstwo Zdrowia przypominają jednak o konieczności dalszych przyjmowania dalszych dawek przypominających.

Rząd znów chce szczepić na COVID-19. Dlaczego?

Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia zaznaczyło, że zgodnie z rekomendacjami ekspertów Europejskiej Agencji Leków szczepienia w sezonie epidemicznym 2025/2026 mają obejmować wariant LP.8.1.

„Obecnie oczekujemy na dostawy szczepionek. Pod koniec września 2025 r. planowane jest wznowienie szczepień przeciw COVID-19” – podkreślono w komunikacie.

To oznacza, że pacjenci, którzy chcą się zabezpieczyć przed wirusem, będą musieli poczekać jeszcze kilka tygodni.

Zabrakło szczepionek przeciw COVID-19

Obecnie nie ma możliwości przyjęcia szczepienia przeciw COVID-19. Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie pacjent.gov.pl, od 29 lipca do momentu zakupu nowych dawek nie ma opcji zapisania się ani skorzystania z wcześniejszych terminów.

Nie wystawia się też nowych skierowań, a te wydane przed 5 lipca pozostają ważne, ale dopiero w chwili, gdy nowa szczepionka znajdzie się na rynku.

WHO monitoruje warianty COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia już w lutym informowała, że LP.8.1 jest jednym z dwóch wariantów SARS-CoV-2, które pozostają pod ścisłą obserwacją. Drugim jest XEC.

WHO oceniła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego wynikające z wariantu LP.8.1 jest „niskie” w skali globalnej. Organizacja dodała jednak, że choć sam w sobie nie powinien powodować większego obciążenia systemów ochrony zdrowia niż inne podwarianty Omikronu, jego dalsze rozprzestrzenianie musi być monitorowane.

Pandemia COVID-19. Formalnie wciąż trwa

Przypomnijmy – pandemia COVID-19 została ogłoszona 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia. Trzy lata później, 5 maja 2023 r., WHO ogłosiła koniec stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC).

Nie oznaczało to jednak formalnego zakończenia pandemii. Eksperci wyjaśniali wtedy, że „pandemia” w ujęciu medycznym to pojawienie się nowego patogenu o globalnym zasięgu i dużej zaraźliwości. A ta definicja – mimo zmniejszonego ryzyka – wciąż odnosi się do wirusa SARS-CoV-2.

Jesień pod znakiem COVID-19?

Wznowienie szczepień jesienią ma być odpowiedzią na możliwy wzrost zakażeń w okresie większej aktywności wirusa. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wcześniejsze szczepienia odegrały istotną rolę w ograniczeniu liczby ciężkich przypadków i hospitalizacji.

Choć WHO uspokaja, że wariant LP.8.1 nie stanowi większego zagrożenia niż wcześniejsze odmiany Omikronu, specjaliści apelują o ostrożność.

Kluczowe informacje dla pacjentów

Szczepienia mają ruszyć pod koniec września 2025 r.

Preparaty będą dostosowane do wariantu LP.8.1.

Obecnie – od 29 lipca – szczepionki są niedostępne.

Skierowania wystawione przed 5 lipca pozostają ważne do czasu pojawienia się nowej dawki.