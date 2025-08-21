Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska zapowiedziała w czwartek audyt państwowych spółek medialnych, w tym TVP. Wynik działań kontrolnych przedstawimy maksymalnie za dwa miesiące - powiedziała.

Audyt w TVP i spółkach medialnych – zapowiedź minister kultury

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska poinformowała w czwartek o rozpoczęciu audytu w państwowych spółkach medialnych. Podczas konferencji prasowej wyjaśniła, że kontrola obejmie m.in. Telewizję Polskąoraz publiczne rozgłośnie radiowe. „To, co udało nam się zrobić i o co poprosiliśmy, to przeprowadzenie audytów finansowych w państwowych spółkach medialnych, w tym audyt w Telewizji Polskiej” – powiedziała.

Cel audytu w TVP i mediach publicznych

Minister Cienkowska zaznaczyła, że audyt ma dać odpowiedź na pytanie, czy w ostatnich miesiącach środki finansowe były wydatkowane zgodnie z zapisami statutów i misją spółek. „Chcemy się dowiedzieć, czy przez ostatnie półtora roku rozchód środków finansowych był odpowiedni i zgodny z misją, które te podmioty mają wpisane w swoje statuty. Wynik przeprowadzonych działań kontrolnych przedstawimy maksymalnie za dwa miesiące” – zapowiedziała szefowa MKiDN.

Nowa ustawa medialna i Europejski Akt o Wolności Mediów

Podczas spotkania z dziennikarzami Marta Cienkowska odniosła się także do kwestii prac legislacyjnych dotyczących rynku medialnego. Poinformowała, że projekt ustawy medialnej jest już gotowy. „Mam nadzieję, że za moment zostanie wpisana do wykazu prac rządu. Jesteśmy w rozmowach z ministrem Andrzejem Domańskim co do finansowania mediów publicznych” – dodała. Przypomniała także, że Polska jest zobowiązana do wdrożenia Europejskiego Aktu o Wolności Mediów od 8 sierpnia.