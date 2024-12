Ministerstwo rodziny przygotowało rozporządzenie, które określa maksymalną temperaturę w miejscu pracy. Nowe obowiązki dla pracodawców pojawią się, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 °C, a na otwartej przestrzeni przekroczy 32 °C.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia zmieniający maksymalną temperaturę w miejscu pracy. Do tej pory przepisy wskazywały minimalną wartość, po przekroczeniu której praca jest możliwa.

Praca w upale. Zmienia się klimat, zmieniają przepisy

Nowe przepisy są odpowiedzią na potrzebę adaptacji do zmiany klimatu. Jak podkreślił resort w Ocenie Skutków Regulacji - upał może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne, jak omdlenia, udary, odwodnienie czy choroby nerek. Z powodu postępującej zmiany klimatu pojawiła się konieczność modyfikacji obowiązujących przepisów, które dziś w ocenie resortu są niewystarczające.

Uznano, że należy uregulować maksymalną temperaturę zarówno w pomieszczeniu pracy, jak i przy pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni. Jakie zmiany dokładnie proponuje MRPiPS?

Ministerstwo chce wprowadzić:

zapewnienie temperatury w pomieszczeniu pracy odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, natomiast gdy temperatura w pomieszczeniu pracy przekroczy określoną wartość dla danej klasy tempa metabolizmu pracodawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiednich rozwiązań technicznych obniżających temperaturę, a jeśli nie będzie to możliwe, to do zastosowania innych rozwiązań organizacyjnych;

zobowiązanie pracodawcy do podjęcia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych przy pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25 °C;

zobowiązanie pracodawcy do ustalania rozwiązań organizacyjnych w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami;

określenie przykładowego katalogu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w nowo dodawanym załączniku nr 4 do zmienianego rozporządzenia w celu ułatwienia pracodawcom wywiązania się z ww. obowiązków;

określanie podczas oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy klasy tempa metabolizmu, których definicje pojęć i metody pomiaru są określone w Polskich Normach;

zobowiązanie pracodawcy do czasowego wstrzymania wykonywania pracy, jeśli pomimo zastosowania rozwiązań technicznych temperatura w pomieszczeniu pracy przekroczy 35 °C, a przy pracy na otwartej przestrzeni 32 °C, przy czym w przypadku pracy na otwartej przestrzeni konieczność czasowego wstrzymania pracy dotyczyć będzie jedynie ciężkich prac fizycznych;

przyjęcie rozwiązania, że obowiązek czasowego wstrzymania pracy nie będzie dotyczył niektórych rodzajów prac, których wykonywanie jest obiektywnie konieczne; katalog wyjątków od obowiązku czasowego wstrzymania prac w znacznym zakresie pokrywa się z rodzajami prac, których nie dotyczy zakaz pracy w niedzielę.

"zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca odpowiedzialny jest za bezpieczne i higieniczne warunki pracy, z uwzględnieniem zmieniających się warunków wykonywania pracy, w pierwszej kolejności przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej. W przypadkach braku możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej do chłodzenia organizmu pracownika podczas pracy, rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie środków ochrony indywidualnej, w tym indywidualnych systemów chłodzenia organizmu" – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Maksymalna temperatura w miejscu pracy – od kiedy zmiany?

Resort chce, aby projektowane zmiany weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dodatkowo pracodawcy do 1 czerwca 2025 będą zobowiązani do dostosowania pomieszczeń pracy zgodnie z nowymi wymogami oraz do aktualizacji w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego przez ujęcie w opisie stanowiska pracy klasy metabolizmu (ocenę uciążliwości wysiłku fizycznego).