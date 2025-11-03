Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek, 3 listopada br. w Sochaczewie podpisał projekt ustawy w sprawie waloryzacji emerytur, który niezwłocznie skieruje do Sejmu. Podpisanie dokumentu jest realizacją kluczowej obietnicy złożonej przez Prezydenta Nawrockiego w kampanii wyborczej, dotyczącej „sprawiedliwej waloryzacji emerytur”. Projekt ustawy, nazwany „Godna Emerytura”, zakłada, że najniższe świadczenia emerytalne wzrosną o co najmniej 150 złotych.

Projekt „Godna emerytura” ma sprawić, żeby Prezydent Polski był głosem polskich emerytów i emerytek. Proponuję podchodzenie do waloryzacji, i w sposób procentowy, i kwotowy. To jest głównie głos w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury poniżej 3 tysięcy złotych. Polska w XXI wieku zasługuje na to, żeby najniższa emerytura wynosiła chociaż 2 tysiące złotych i ten projekt na taką drogę nas wprowadza – powiedział Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki mocno skrytykował niskie waloryzacje, podkreślając rolę pokolenia wchodzącego na emeryturę (roczniki 1960 i 1965):

Ci ludzie w czasach transformacji ustrojowej walczyli o to, żeby polska gospodarka się rozwijała. Ciężko pracowali w latach 90. po to, żeby dziś Prezydent mógł powiedzieć, że jesteśmy 20. gospodarką na świecie. Takich ludzi państwo polskie nie może zostawić samych sobie. Nie mogę się zgodzić na waloryzacje na poziomie 3, 13 czy 20 złotych – oświadczył Nawrocki.

Obecne zasady, regulowane ustawą o emeryturach i rentach z FUS, przewidują coroczną waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS. Opiera się ona na wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów (który w 2024 roku wyniósł 103,6%) oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia (który osiągnął 9,5%). Obecnie minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto, co daje nieco ponad 1,7 tys. zł "na rękę".

Projekt inicjatywy ustawodawczej Prezydenta Karola Nawrockiego koncentruje się na zagwarantowaniu znaczącego wzrostu świadczeń emerytalnych, wprowadzając nową, podwyższoną kwotę minimalnej waloryzacji. Prezydent wyraził nadzieję, że jego projekt zyska poparcie większości parlamentarnej.

Szczegóły proponowanej podwyżki emerytur

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o gwarantowane 150 złotych. Ta sama kwota podwyżki – 150 złotych – zostanie również ustawowo zagwarantowana dla 13. i 14. emerytury.

Dzięki tej interwencji minimalna emerytura w 2026 roku ma przekroczyć próg 2000 zł, osiągając poziom co najmniej około 2030 zł.

Mechanizm utrzymania godnej waloryzacji

Aby zapewnić długoterminowe utrzymanie wartości tej podwyżki, projekt przewiduje specjalny mechanizm: