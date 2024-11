Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciła uwagę w ostatnim stanowisku, że rząd wycofuje się z obietnic dla osób z niepełnosprawnościami. Zmiany, które miały podnieść dofinansowania do wynagrodzeń OzN zamiast od lipca 2024 roku zaczną obowiązywać od stycznia 2025 r.

FPP alarmuje: rząd wycofał się z wcześniejszych ustaleń dotyczących wzrostu dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami, które miały obowiązywać od lipca 2024 r. Zamiast tego, nowe przepisy wejdą w życie dopiero w styczniu 2025 r., co obciąży pracodawców dodatkowymi kosztami w wysokości niemal 400 milionów złotych.

Pracodawcy mówią o rażącym złamaniu porozumienia

W uchwale nr 134 Rady Dialogu Społecznego strony pracowników i pracodawców wyraziły negatywne stanowisko wobec projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnej w wersji z dnia 19 listopada 2024 roku i domagają się przywrócenia w procesie legislacyjnym rozwiązań przewidzianych w projekcie ww. aktu w wersji z dnia 8 listopada 2024 roku, czyli wzrostu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych począwszy od lipca 2024 roku.

Wskazano, że obecny projekt jest "sprzeczny z wypracowanym w ramach Rady Dialogu Społecznego kompromisem dotyczącym wzrostu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych". Podano również, że w toku negocjacji strona społeczna zgodziła się na niepełną waloryzację tych dofinansowań w 2024 roku - 15 proc. zamiast 19,4 proc. i to od lipca, a nie od stycznia 2024 roku.

"Zamiast wspierać tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, rząd stawia ich w sytuacji niepewności. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami powinien być okazją do wprowadzenia realnych działań wspierających ich aktywność zawodową i umożliwiających im podjęcie pracy. Wzywamy posłów do poprawy projektu zgodnie z celem, który był pierwotnie założony. Apelujemy do posłów o respektowanie postulatów podjętych przez partnerów społecznych będących konsensusem wypracowanym w ramach RDS" – czytamy w stanowisku opublikowanym przez Federację Przedsiębiorców Polskich.

Większe dopłaty do wynagrodzeń

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu 2024 roku poinformowało o przeznaczeniu dodatkowych 770 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami.

Rozwiązanie, zaproponowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych miało efektywnie wykorzystać środki PFRON, zwiększając o 15 proc. ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń.

Przyjęto zwiększenie stawek dofinansowań:

dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (było 2400 zł)

dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (było 1350 zł)

dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575 zł (było 500 zł)

Dodatkowo w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwoty te podwyższa się do następujących wysokości:

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: 1380 zł (dotychczas 1200 zł)

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 1035 zł (dotychczas 900 zł)

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: 690 zł (dotychczas 600 zł).

Według projektu ustawy, który dopiero 21 listopada trafił na stronę Sejmu, zmiana dotknie 32 063 pracodawców, którzy otrzymują dofinansowanie do wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego.

Nowe, podwyższone kwoty będą stosowane po raz pierwszy do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługującego za okres począwszy od stycznia 2025 roku.