O wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa w celu złożenia wniosku o kartę parkingową zapytała Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej posłanka Marcelina Zawisza. Odpowiadający jej Łukasz Krasoń przyznał, że osoby z niepełnosprawnościami czekają zmiany.

Karta parkingowa - dla kogo

W 2013 roku zaostrzono przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych. Grono osób uprawnionych do ich uzyskania zostało znacznie ograniczone. Obecnie mogą je potrzymać osoby posiadające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, ustalającym:

znaczny stopień niepełnosprawności bez względu na jego przyczynę,

umiarkowany stopień niepełnosprawności z ustaloną przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolami: 04-O, 05-R, lub 10-N

niepełnosprawność w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia

Obecnie, aby móc uzyskać kartę parkingową należy osobiście złożyć wniosek. Z tego obowiązku zwolnione są:

osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

osoby ubezwłasnowolnione całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za które wniosek składa jeden z rodziców

osoby ubezwłasnowolnione całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnione częściowo, za które wniosek składają odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Ważne Nie jest możliwe złożenie wniosku przez pełnomocnika bądź w inny sposób niż osobiście.

Jak wyjaśnia Łukasz Krasoń ma to pomów w eliminacji potencjalnych przypadków wydania kart parkingowych osobom nieuprawnionym, co zostało wskazane w uzasadnieniu ustawy.

Karty parkingowe po nowemu

Osoby z niepełnosprawnością zwracają uwagę na problemy z osobistym stawiennictwem. Jak informuje Łukasz Krasoń ministerstwo chce rozpocząć prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych oraz nad dostosowaniem, obowiązującego obecnie wzoru karty parkingowej do wymogów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 564). Pozostało na to niewiele czasu. Karty, jako dokumenty trzeciej kategorii, muszą zostać uaktualnione do lipca 2026 roku.

Jednak, ze względu na to, że w Parlamencie Europejskim trwają prace nad wdrożeniem dyrektywy ustanawiającej europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami, która ma zastąpić aktualny wzór i stanowić ułatwienie dla osób niepełnosprawnych w korzystaniu przez nie z przysługujących im uprawnień, podjęto decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do zmiany rozporządzenia i wprowadzenia nowego wzoru karty parkingowej dopiero po wejściu w życie dyrektywy.

Po opublikowaniu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE, Państwa członkowskie będą miały 2,5 roku na dostosowanie przepisów krajowych i 3,5 roku na rozpoczęcie stosowania dyrektywy.