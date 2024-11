Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazała, że malejący udział dofinansowań przy rosnących kosztach pracy, stawia zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami w trudnej sytuacji. W kwietniu tego roku rząd przekazał, że zwiększy o 15 proc. ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń, jednak prace nad ustawą się przesunęły i mimo wcześniejszych obietnic wejdą w życie dopiero od stycznia 2025 roku, a nie z wyrównaniem od lipca 2024, jak wcześniej zapowiadano.

Przypomnijmy: pod koniec kwietnia Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń zaproponował rozwiązanie, które miało odpowiadać na potrzeby środowiska pracowników i pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami (OzN). Zwrócono uwagę, że za skokowym wzrostem płacy minimalnej nie podążała kwota dofinansowania z systemu SODIR (System Obsługi Dofinansowania i Refundacji).

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

wpłynął do Sejmu dopiero 21 listopada 2024 roku.

Dofinansowanie wynagrodzeń na zatrudnienie OzN

Jak wskazano wówczas, efektywne wykorzystywanie środków PFRON pozwoliłoby zwiększyć o 15 proc. ustawowe stawki do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsze szacunki zakładały, że wydatki będą stanowić 220 mln w 2024 roku i 550 mln w 2024 roku.

Stawki dofinansowań mają wynieść:

dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (wcześniej 2400 zł),

dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (wcześniej 1350 zł),

dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575 zł (wcześniej 500 zł).

Dodatkowo dla schorzeń szczególnych dofinansowanie miało wzrosnąć o odpowiednio 1380 zł, 1035 zł, 690 zł (wcześniej 1200 zł, 900 zł lub 600 zł), w zależności od wykazanego wyżej stopnia niepełnosprawności.

Pracodawcy czekają na przepisy

"Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy dynamiczny wzrost płacy minimalnej. Od stycznia 2023 r. do dziś wzrosła ona z 3490 zł do 4300 zł brutto miesięcznie, co stanowi ponad 23% podwyżki. Niestety, nie idzie za tym adekwatne zwiększenie kwoty dofinansowania z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji (SODiR) do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, wypłacanego przez PFRON" – czytamy w komunikacie Teresy Hernik, ekspertki ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Przypomniano o obietnicy, jaka pojawiła się ze strony rządu w kwietniu 2024 roku. Pracodawców zapewniano, że mimo przedłużających się prac nad ustawą, otrzymają oni wyrównani ze skutkiem od lipca 2024 roku. W listopadzie okazało się, że zmiany zostaną wprowadzone dopiero w styczniu 2025 roku, bez wyrównania, co oznacza, że pracodawcy poniosą dodatkowe ok. 390 mln zł.

– Pracodawcy osób z niepełnosprawnościami wierząc w zapewnienia rządu, że wsparcie zostanie zwiększone od lipca 2024 r., podjęli zobowiązania finansowe. Dziś są pozostawieni bez pomocy, a ich zaufanie zostało poważnie nadszarpnięte – przekazała Edyta Sieradzka, Przewodnicząca Zespołu KRK ds. Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnościami.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został 21 listopada 2024 roku skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.