Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało, jaka pomoc przysługuje rodzinie tragicznie zmarłego policjanta. Wśród świadczeń znajdzie się: renta rodzinna, świadczenie wdowie, odprawa pośmiertna czy pokrycie kosztów pogrzebu. To jedne z dodatków, na jakie może otrzymać rodzina funkcjonariusza, gdy jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą, rodzinie zmarłego należą się odpowiednie zabezpieczenia finansowe.

Śmierć policjanta a pieniądze na kształcenie dzieci

MSWiA przypomina, że jeśli policjant zmarł w związku z wykonywaną służbą, dzieciom, które były na jego utrzymaniu, przysługuje pomoc finansowa. Dzieci te muszą spełniać w dniu śmierci policjanta warunki do uzyskania renty rodzinnej.

"To pomoc przeznaczona na kształcenie, a środki na nią pochodzą z budżetu Policji. Wsparcie przysługuje uczniom i słuchaczom ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych. Dotyczy również słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia" – czytamy w komunikacie MSWiA.

Świadczenie wdowie dla rodziny zmarłego policjanta

Ponadto zgodnie z ustawą o świadczeniu związanym ze śmiercią podczas służby członkom rodziny funkcjonariuszy przysługuje pomoc finansowa:

małżonkowi bez względu na wiek (dożywotnio),

dzieciom lub rodzicom po ukończeniu w przypadku kobiet 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat, albo w przypadku gdy stali się całkowicie niezdolni do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wspominanego wieku.

W ustawie podano, że określając zakres podmiotowy przyjęto, że państwo, w przypadku śmierci funkcjonariusza i żołnierza zawodowego „na służbie”, bierze na siebie niejako ciężar utrzymania członków jego rodziny.

Ważne Jak podano w uzasadnieniu do ustawy, wypłata świadczenia pieniężnego nie będzie mogła być łączona z pobieraniem renty bądź emerytury, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego. W razie jednoczesnego prawa do świadczenia pieniężnego i renty bądź emerytury, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego osobie uprawnionej będzie wypłacane świadczenie wyższe albo przez nią wybrane, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wybór świadczenia pieniężnego nie pozbawi osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom i rencistom przewidzianych w odrębnych przepisach.

Świadczenie na wypadek śmierci funkcjonariusza – ile wynosi?

Jak przypomina MSWiA, zgodnie z ustawą świadczenie przysługuje w wysokości 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza (7361 zł) dla wdowy i po 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza dla każdego dziecka *po 3680,50 zł) lub każdego rodzica ( po 3680,50 zł). Łączna wysokość świadczenia dla wdowy i dwójki dzieci będzie wynosić więc 14 722 zł brutto.

Pomoc jest skierowana dla bliskich funkcjonariuszy i żołnierzy, których śmierć nastąpiła między innymi w związku z wykonywaniem obowiązków w służbowych w warunkach, jakie zagrażały życiu i zdrowiu. MSWiA zaznacza, że świadczenie trafi również do rodziny osób, które podjęły się poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania zdrowia lub życia ludzkiego albo mienia, co skutkowało narażeniem własnego życia.

Pomoc skierowana jest również dla tych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy tracili życie w związku z pełnieniem służby w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa.

Jednorazowe odszkodowanie w przypadku śmierci policjanta

Na podstawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających ze służbą rodzinie przysługuje jednorazowe świadczenie. Ile wynosi?

"Jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci, to przysługuje ono w wysokości 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego ogłaszanego przez GUS dla celów emerytalnych (za 2023 rok kwota wynagrodzenia wynosi 7 155,48 zł), co daje odszkodowanie w wysokości 128 798,64 zł, zwiększone o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie na każde dziecko (2 x 25 044,18 zł= 50 088 36 zł). Tak więc w przypadku wdowy i dwójki dzieci odszkodowanie wynosić będzie 178 887,00 zł" – wylicza MSWiA.

Dodatkowo Komendant Główny Policji może zwrócić się do ministra o podwyższenie jednorazowego odszkodowania nie więcej niż o 100 proc. wysokości ustalonego odszkodowania.

Odprawa pośmiertna

Rodzinie zmarłego policjanta przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu policjantowi odprawa, gdyby był zwolniony ze służby.

Rodzina może otrzymać również ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub zwrot kosztów przejazdu policjanta i członków jego rodziny.

Jeśli śmierć policjanta nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków Komendy Głównej Policji.