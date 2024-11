Wciąż są osoby, które pobierają nieprzyznawaną już rentę uczniowską. Mogą ją zamienić na rentę socjalną. Może to być korzystne, jeśli są to osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Będą mogły liczyć na dodatek dopełniający w wysokości 2520 od 1 stycznia 2025.

Renta socjalna - warunki

Renta socjalna przysługuje osobom, które co do zasady mają ukończone 18 lat i są całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18. roku życia;

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;

w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta uczniowska

Renta uczniowska była przyznawana na podstawie uchylonej już ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. z 1998 r. nr 117 poz. 756). Aktualnie renta uczniowska nie jest przyznawana, jednak osoby, które były do niej uprawnione wciąż ją pobierają.

Renta uczniowska przysługiwała uczniom szkół ponadpodstawowych, studentom szkół wyższych i uczestnikom studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, którzy stali się inwalidami I lub II grupy w czasie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów.

Członkom ich rodzin przysługiwała renta rodzinna na zasadach określonych w ustawie, a oba te świadczenia przysługiwały w wysokości najniższej renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej.

Zamiana renty uczniowskiej na rentę socjalną

Od 16 grudnia 2022 r. można wnioskować o zamianę renty uczniowskiej na socjalną. Zamiana przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do renty uczniowskiej – niezależnie od tego, czy jest to renta przyznana na stałe, czy okresowa.

Aby zamienić rentę uczniowską na socjalną, należy złożyć wniosek do ZUS. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie uprawniające do

renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Zamiana przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, co oznacza, że jeśli ktoś złoży wniosek w styczniu 2025 r., otrzyma rentę socjalną w nowej wysokości od stycznia 2025.

Zamiana renty uczniowskiej na socjalną oznacza, że renta uczniowska ustanie, a wraz z nią – dodatek pielęgnacyjny, jeśli przysługiwał wraz z rentą uczniowską. Osoba uprawniona może wówczas wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do urzędu gminy lub miasta według swojego miejsca zamieszkania.

Od 1 stycznia osoby, które pobierają rentę socjalną i są całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji będą mogły pobierać także dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł. Kwota dodatku będzie co roku waloryzowana. Ustawa zawiera zmianę zasad łączenia renty socjalnej z rentą rodzinną poprzez podniesienie limitu łącznej kwoty obu świadczeń do kwoty 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Wypłata dodatków dopełniających rozpocznie się w maju 2025.