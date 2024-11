Przykład

Anna W. jest kosmetyczką, ale jednocześnie dorabia poza salonem kosmetycznym i ma zawartą umowę zlecenia ze zleceniodawcą, dystrybutorem kosmetyków do paznokci "Śliczny pazurek Sp. z o.o.). Anna W. prowadzi sprzedaż kosmetyków, ale nie otrzymuje za godzinę zlecenia minimalnej krajowej. Taka sytuacja Annie W. odpowiada, ponieważ to tylko poboczna dodatkowa "fucha". Anna W. nie ma określonego miejsca i czasu wykonywania sprzedaży, robi to kiedy ma wolny czas i ochotę, np. na spotkaniach z koleżankami. Wynagrodzenie Anny W. to wyłącznie prowizja od wartości sprzedanych produktów do paznokci, i więcej sprzedanych produktów i wyższy obrót tym wyższe wynagrodzenie. W tej sytuacji, zgodnie z prawem przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej nie mają zastosowania, co w przypadku Anny W. się zdarza, bo czasami miesięcznie wychodzi jej od lipca 2024 r., że zarabia mniej niż 28,10 zł za godzinę.