Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) powiedział w piątek, że nie dostał propozycji wejścia do Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Jest to nieprawda, żeby mi to zaproponowano albo żebym rozważał rezygnację z pracy sejmowej - podkreślił.