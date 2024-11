Specjalistów których dziedzin najbardziej potrzebuje polski rynek pracy? Raport PIE wykazuje, że niektóre popularne kierunki studiów rozmijają się z potrzebami pracodawców. W jakich obszarach dziś najłatwiej o dobrze płatną pracę?

– Liczba absolwentów uczelni w Polsce systematycznie się zmniejsza, stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie (5,0 proc. w sierpniu

2024 r.), a absolwenci i pracodawcy nie zawsze spotykają się na rynku pracy – czytamy we wnioskach raportu „Absolwenci uczelni na polskim rynku pracy” przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Jak wskazuje PIE, jest to problem, gdyż pracodawcy często sygnalizują, że brakuje im rąk do pracy. Jednocześnie są absolwenci studiów, którzy szukają pracy stosunkowo długo.

W 2022 r. mury 333 polskich uczelni opuściło 280 992 absolwentów, którzy ukończyli jeden z 897 kierunków. Średni czas szukania przez nich pracy wyniósł niecałe dwa miesiące, a przeciętne wynagrodzenie od razu po studiach – 5384 zł brutto.

Jakich specjalistów potrzebuje rynek pracy?

Niewiele popularnych kierunków studiów wpisuje się w deficyty zawodów na rynku pracy. Wśród nich raport PIE wymienia:

pielęgniarstwo

finanse i rachunkowość

pedagogikę

Te kierunki studiów są jednocześnie popularne i odpowiadające deficytowym zawodom na polskim rynku pracy.

Mniej popularne kierunki studiów, które wpisują się w deficyty, dają szanse absolwentom na szybkie znalezienie pracy już w pierwszym roku po ukończeniu studiów. W tych zawodach zapotrzebowanie pracodawców jest duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach niewielka.

Raport PIE do takich kierunków zalicza:

lekarski

położnictwo

fizjoterapię

psychologię

W poszczególnych województwach do wymienionych kierunków studiów dołączają jeszcze inne, które wpisują się w zawody deficytowe, np.:

automatyka i robotyka oraz elektronika w opolskim

budownictwo w opolskim i podkarpackim

praca socjalna w mazowieckim, opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim

Najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Najbardziej popularnymi kierunkami studiów w skali kraju są:

zarządzanie

informatyka

administracja

ekonomia

kosmetologia

psychologia

Wybór tych kierunków studiów nie zawsze odpowiada deficytom na rynku pracy, a w niektórych województwach wpisuje się w zawody nadwyżkowe. Taka sytuacja dotyczy ekonomii, która jest kierunkiem popularnym i nadmiarowym w województwach: lubelskim, małopolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Jest to niekorzystna sytuacja dla rynku pracy, gdyż obserwuje się nadmiar osób wybierających ten kierunek studiów wobec realnych potrzeb rynku.

Zawody nadwyżkowe w poszczególnych województwach

W skali całego kraju nie ma kierunków wpisujących się do zawodów nadwyżkowych, ale pojawiają się w poszczególnych województwach. Są to:

technologia żywności

ekonomia, dietetyka

socjologia

politologia

historia

filozofia

kulturoznawstwo

Wymienione kierunki studiów najczęściej pojawiają się w województwie podkarpackim, ale występują też w lubelskim i pomorskim. W tych województwach wybory absolwentów wskazanych kierunków studiów rozmijają się z potrzebami tych rynków pracy.

– Oznacza to, że zostały poniesione koszty edukacji, a umiejętności absolwentów tych kierunków studiów są niezgodne z regionalnymi potrzebami rynku pracy. W sytuacji zmniejszającej się liczby studentów i niezaspokojonych potrzeb pracodawców jest to poważny problem – podkreśla PIE we wnioskach z raportu.

Najwyższe zarobki

Absolwenci informatyki, pielęgniarstwa i położnictwa zarabiają więcej niż wynosi średnie wynagrodzenie w powiecie ich zamieszkania i jednocześnie ryzyko bezrobocia jest dla nich niższe niż średnia stopa bezrobocia w miejscu zamieszkania.

Pielęgniarstwo i położnictwo to kierunki deficytowe na polskim rynku pracy, a informatyka jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów.

Najwyższe średnie wynagrodzenie otrzymują absolwenci informatyki (7467 PLN) i pielęgniarstwa (7250 PLN).

Wyższe zarobki i łatwiej znaleźć pracę: pielęgniarstwo (kierunek związany z deficytami i najpopularniejszy), położnictwo (kierunek związany z deficytami), informatyka (kierunek najpopularniejszy) Niższe zarobki i trudniej znaleźć pracę: kosmetologia (kierunek najpopularniejszy) Niższe zarobki, ale łatwiej znaleźć pracę: fizjoterapia, kierunek lekarski, ratownictwo medyczne (kierunki związane z deficytami); ekonomia, logistyka, zarządzanie (kierunki najpopularniejsze); pedagogika, psychologia, finanse i rachunkowość (kierunki związane z deficytami i najpopularniejsze) Wyższe zarobki, ale trudniej znaleźć pracę: brak kierunków

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, raport „Absolwenci uczelni na polskim rynku pracy”