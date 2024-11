W 2025 roku pracowników czeka szereg zmian w prawie pracy i nie tylko. Wiele z nich jest już pewna, ale nad częścią rząd wciąż pracuje. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Minimalne wynagrodzenie 2025

Od 1 stycznia 2025 roku zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyniesie ono 4666 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa: 30,50 zł brutto. Po odliczeniu składek i zaliczki na podatek dochodowy, na konta pracowników będzie trafiać 3 510,92 zł. Oznacza to, że w 2025 roku pracownicy będą zarabiać więcej o 366 zł brutto i 249,39 zł netto niż w roku 2024.

Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu w 2025 roku

Osoby, które zarabiają najniższą krajową mogą jednak spodziewać się większych zmian w 2025 roku. Rząd wciąż pracuje nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, którą - zgodnie z wykazem prac - ma zamiar przyjąć w IV kwartale 2024 roku, a ma zacząć obowiązywać od 2025 roku.

Istotą tej ustawy jest zmiana sposobu wyliczania pensji minimalnej.

Polski rząd chce, by wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowiła 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjętego do opracowania projektu ustawy budżetowej.

Co więcej, ustawa zakłada, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oznacza to, że wszelkiego rodzaju dodatki i premie nie będą wliczane do wynagrodzenia minimalnego.

Nowy urlop macierzyński

Pracownicy, którym urodziło się przedwcześnie dziecko będą mogli liczyć na dłuższy urlop macierzyński.

Pracownik – rodzic będzie miał prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w razie:

urodzenia dziecka przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g - w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15 tygodnia po porodzie;

urodzenia dziecka po ukończeniu 28 tygodnia ciąży i przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży i masą urodzeniową większą niż 1000g - w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie;

urodzenia dziecka po ukończeniu 36 tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni w okresie od 5 do 28 dnia po porodzie - w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5 dnia do upływu 8 tygodnia po porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany jednorazowo na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownicę albo pracownika – ojca wychowującego dziecko w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Zmiany w liczeniu stażu pracy

W IV kwartale 2024 roku rząd planuje również przyjąć ustawę zmieniającą zasady wyliczania stażu pracy. Ta zmiana może wejść w życie w 2025 lub 2026 roku.

Zakładają one, że do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczane będą okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności na podstawie:

umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym w szczególności – indywidualnej działalności gospodarczej,

pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora,

wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego;

odbywania służby zastępczej czy wykonywania pracy z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

Dodatkowo, projekt przewiduje, że do stażu pracy będą zaliczane niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat).

Nowy dzień wolny od pracy

W ostatnich dniach Klub Parlamentarny Lewicy złożył poselski projekt ustawy, który zakłada ustanowienie Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.

Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych

W 2025 roku dojdzie do bardzo dużych zmian w zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał osobom, które otrzymywały co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę albo podstawa ich wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy była równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub wyższa.

Wyższy zasiłek będą otrzymywały osoby, które posiadają najkrótszy staż pracy, czyli mniej niż 5 lat. Od 2025 roku będą otrzymywały 100 proc. wysokości zasiłku, zamiast dotychczasowych 80 proc.. Z kolei osoby legitymujące się okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym co najmniej 20 lat zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił 120 proc. zasiłku podstawowego.