4 czerwca Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie korzystne dla emerytów, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę. Dzięki temu wyrokowi emerytury mogą wzrosnąć nawet o 1200 zł. Dodatkowo każdy z nawet 200 tys. emerytów, których dotyczy, może otrzymać do 64 tys. zł wyrównania za okres wypłacania obniżonego świadczenia. Problem polega jednak na tym, że do tej pory wyrok nie został opublikowany.

Obniżenie świadczeń wcześniejszych emerytów

TK zakwestionował mechanizm, w ramach którego emeryci, którzy przed 6 czerwca 2012 r. zdecydowali się przejść na wcześniejszą emeryturę (55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn), otrzymywali mniejsze emerytury po osiągnięciu właściwego wieku emerytalnego (przyznawane po ukończeniu 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn) - obniżane o kwotę odpowiadającą wcześniej pobranym emeryturom.

Niekonstytucyjność przepisów polegała na zaskakiwaniu emerytów takim rozwiązaniem, gdyż w momencie przechodzenia na wcześniejszą emeryturę nie mieli oni świadomości, że po kilku latach ich świadczenia ulegną znaczącemu obniżeniu.

Korzystny wyrok TK dla emerytów

Wyrok dotyczy nawet 200 tys. emerytów, którzy na decyzji Trybunału mogą zyskać emerytury wyższe o 1200 zł i wyrównanie w kwocie do 64 tys. zł. Aby tak się stało konieczne będzie wzruszenie decyzji emerytalnych. Może to nastąpić w szczególności poprzez wznowienie postępowania na podstawie przepisów art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP. Nie będzie to jednak możliwe dopóki wyrok TK nie wejdzie w życie, a zgodnie z wykładnią przyjmowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych następuje to w momencie ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw.

W związku z tym interwencję podjął Rzecznik Praw Obywatelskich. Marcin Wiącek zwrócił się do Szefa KPRM o wyjaśnienie podstaw faktycznych i prawnych wstrzymywania ogłoszenia wyroku TK z 4 czerwca 2024 r.