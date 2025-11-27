Niższe emerytury

TK zakwestionował mechanizm, w ramach którego emeryci, którzy przed 6 czerwca 2012 r. zdecydowali się przejść na wcześniejszą emeryturę (55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn), otrzymywali mniejsze emerytury po osiągnięciu właściwego wieku emerytalnego (przyznawane po ukończeniu 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn) - obniżane o kwotę odpowiadającą wcześniej pobranym emeryturom.

Niekonstytucyjność przepisów polegała na zaskakiwaniu emerytów takim rozwiązaniem, gdyż w momencie przechodzenia na wcześniejszą emeryturę nie mieli oni świadomości, że po kilku latach ich świadczenia ulegną znaczącemu obniżeniu.

Wcześniejsza emerytura z wyrównaniem

Wyrok dotyczy nawet 200 tys. emerytów, którzy na decyzji Trybunału mogą zyskać emerytury wyższe o 1200 zł i wyrównanie w kwocie do 64 tys. zł. Aby tak się stało konieczne będzie wzruszenie decyzji emerytalnych. Może to nastąpić w szczególności poprzez wznowienie postępowania na podstawie przepisów art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP. Nie będzie to jednak możliwe dopóki wyrok TK nie wejdzie w życie, a zgodnie z wykładnią przyjmowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych następuje to w momencie ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw.

W związku z tym interwencję podjął Rzecznik Praw Obywatelskich. Marcin Wiącek zwrócił się do Szefa KPRM o wyjaśnienie podstaw faktycznych i prawnych wstrzymywania ogłoszenia wyroku TK z 4 czerwca 2024 r.