Ważne

Płatnikiem zasiłków w 2025 r. będzie zatem co do zasady pracodawca, który na dzień 30 listopada zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych. Zasiłki wypłaci ZUS w przypadku ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych.