Rolnicy nie muszą obawiać się prawnych konsekwencji działania tzw. siły wyższej

Resort podkreślił w komunikacie, że rolnicy poszkodowani przez podtopienia, gradobicia, ulewne deszcze czy suszę martwią się utratą plonów oraz brakiem niektórych dopłat. „Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uspokaja i przypomina: zdarzenia pogodowe nie muszą oznaczać utraty prawa do płatności bezpośrednich ani kar za niewypełnienie zobowiązań” - podkreśliło ministerstwo. Zauważyło, że ten rok wyjątkowo pokazuje, jak trudna i nieprzewidywalna jest praca rolnika.

W komunikacie podkreślono, że trzeba pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna, ale nie ma sytuacji bez wyjścia, gdy występują tzw. siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności - takimi są niezależne od rolnika m.in.: susza, gradobicie, powódź, mróz, piorun, osuwiska ziemi czy zalanie na skutek opadów atmosferycznych. „Jeżeli rolnik nie jest wtedy w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności do płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych z II filaru WPR, pod pewnymi warunkami nadal zachowuje prawo do otrzymania pomocy i nie musi martwić się, że grożą mu kary” - wyjaśnił resort.

Siła wyższa może być wytłumaczeniem dla niezrealizowania planu

Dodał, że grunty i zwierzęta muszą spełniać warunki kwalifikowalności w dniu wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, a niezwłocznie po wystąpieniu tego zdarzenia (obowiązkowo przed wydaniem decyzji o przyznaniu dopłat) rolnik powinien złożyć w biurze powiatowym ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach. Pismo musi mieć czytelny podpis, datę złożenia i dowody, które potwierdzą np. gradobicie lub zalanie gruntów.

Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności może być wszystko, co potwierdzi zaistniałą sytuację i nie jest sprzeczne z prawem- m in.: dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych czy oględziny. Resort podkreślił, że decyzje dotyczące siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności podejmowane są indywidualnie w odniesieniu do każdego przypadku, na podstawie ww. dowodów. (PAP)