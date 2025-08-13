Odkrycie nowych zasobów gazu ziemnego w złożu Trzebusz, w gminie Trzebiatów jest wynikiem współpracy spółek Grupy Orlen, które działają w segmencie upstream - wydobycie koncernu. Badania sejsmiczne oraz analizę ich wyników wykonała Geofizyka Toruń. Odwiert poszukiwawczy został zrealizowany przez Exalo Drilling - przekazał Orlen.

Orlen: Nowe złoża gazu ziemnego mogą być wydobywane

Prace prowadzone na złożu Trzebusz, jak ogłosił w środę Orlen, wykazały o 700 mln m sześc. zasobów wydobywalnych gazu ziemnego więcej niż zakładano wcześniej. „Dzięki temu łączne zasoby wydobywalne gazu ziemnego w tym rejonie wzrosły do 2,3 mld metrów sześć.” - podał koncern. Podkreślił jednocześnie, że jego działania w segmencie upstream wpisują się w realizację strategii Orlenu dotyczącej rozwoju krajowej produkcji gazu, który jest niezbędnym paliwem dla transformacji energetycznej i kluczowym surowcem dla przemysłu.

„W Orlen postawiliśmy przed sobą bardzo ambitny cel - do 2030 r. chcemy zwiększyć roczne wydobycie gazu z krajowych złóż do poziomu 4 mld metrów sześc. Wymaga to inwestycji, które mają znaczenie dla transformacji energetycznej, dostępności surowca istotnego dla wielu gałęzi przemysłu, a także bezpieczeństwa energetycznego Polski” - powiedział Wiesław Prugar, który w zarządzie koncernu odpowiada za segment upstream.

Zwrócił przy tym uwagę, że aby osiągnąć strategiczny cel, jakim jest zwiększenie wydobycia, Orlen skupił się na złożach, które znajdują się w pobliżu tych, które już eksploatuje, co umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury i pozwala ograniczyć koszty. „Atrakcyjne możliwości dają nam również już zagospodarowane złoża, na których dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych i dodatkowym odwiertom, jesteśmy wstanie wydobyć dodatkowe zasoby ropy i gazu, które do tej pory były poza naszym zasięgiem” – dodał Prugar, cytowany w komunikacie.

Orlen będzie kontynuował poszukiwania złóż gazu ziemnego

Orlen zapowiedział, że po zatwierdzeniu projektu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje kolejne wiercenie w Polsce w rejonie pasa nadmorskiego. Wstępne szacunki koncernu, oparte na dotychczasowej wiedzy o geologii tego obszaru, zakładają, że efektem tych prac może być zwiększenie dostępnych tu zasobów gazu ziemnego z obecnych 2,3 mld m sześc. do nawet do 5 mld m sześc.

Koncern przypomniał, że jednym z priorytetów jego strategii jest zwiększenie łącznego wydobycia gazu ziemnego ze złóż krajowych i zagranicznych do 12 mld m sześc. rocznie w 2030 r., w tym ze złóż krajowych do 4 mld m sześc. W 2024 r. produkcja z krajowych złóż wyniosła tam około 3,3 mld m sześc. surowca.

„Realizacji strategii służyć ma m.in. integracja krajowych aktywów w spółce Orlen Upstream Polska, co pozwoli zwiększyć efektywność zarządzania posiadanymi zasobami i umożliwi dalszą optymalizację programów zagospodarowania złóż” - podkreślił Orlen. Zaznaczył, że koncern posiada w Polsce łącznie 223 koncesje związane z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów.

Wzrasta ilość złóż krajowych w polskiej gospodarce

Według Orlenu, w ostatnich latach jego własna produkcja gazu ziemnego w Polsce pokrywała około 20 proc. krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny. Koncern zaznaczył, że kolejne inwestycje w wydobycie gazu wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne oraz wspierają rozwój lokalnych społeczności.

Orlen przypomniał, że wydobycie węglowodorów wiąże się z tzw. opłatą eksploatacyjną, uzależnioną od wielkości produkcji. Jest ona dzielona pomiędzy gminy - 60 proc., powiaty i województwa - po 15 proc., na terenie których znajduje się złoże oraz dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10 proc. Jak ocenił koncern, „są to ważne przychody dla samorządów, zasilające budżety w całym okresie prowadzenia wydobycia węglowodorów na ich terenie”, co pozwala władzom lokalnym planować realizację większej liczby projektów społecznych czy inwestycji ważnych dla mieszkańców.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR. (PAP)