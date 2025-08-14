Czy Putin ustąpi? Czy Alaska stanie się przełomem?

Na jakie ustępstwa gotowy jest pójść Władimir Putin? Czy jest gotowy zawrzeć rozejm i przerwać ataki na Ukrainę? Co zaoferuje mu w zamian Donald Trump?
O tym w najnowszym podkaście Polska Europa Świat rozmawiają Marek Tejchman i Zbigniew Parafianowicz. Dziennikarze DGP zastanawiają się czy rozejm – jeśli do niego dojdzie – może być trwały.
Analizują czy Wołodymyr Zełenski będzie zmuszony zaakceptować utratę zajętego przez Rosjan terytorium.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję