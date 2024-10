Już w ten weekend nastąpi zmiana czasu na zimowy w 2024 roku. Przestawiamy czas do przodu czy do tyłu? Co to oznacza dla pracowników wykonujących swoją pracę w nocy z 26 na 27 października 2024 roku? Czy znana jest data ostatniej zmiany czasu?

Kiedy przestawia się czas na zimowy?

Dokładną datę zmiany czasu na zimowy wskazuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 (Dz. U. z 2022, poz. 539). W 2024 roku czas letni środkowoeuropejski odwołuje się dnia 27 października o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL). Dniem zmiany czasu na zimowy jest zawsze ostatnia niedziela października.

Zmiana czasu na zimowy do przodu czy do tyłu?

Zmiana czasu na zimowy polega na polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego. Oznacza to, że przestawiamy czas do tyłu i w związku z tym śpimy o jedną godzinę dłużej.

Zmiana czasu na zimowy a praca w nocy

Zmiana czasu do tyłu czyli cofnięcie wskazówek zegara z 3:00 na 2:00 dla pracowników wykonujących pracę w nocy z 26 na 27 października powoduje dodatkową godzinę pracy. Pracownik powinien otrzymać za tę godzinę normalne wynagrodzenie oraz dodatek, jeśli jest to nadgodzina (przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy- 40 godzin). Za pracę w porze nocnej pracownikom przysługuje również dodatek nocny. Pora nocna to 8 godzin. Przedział czasowy pory nocnej pracodawca określa w przepisach wewnątrzzakładowych (8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00).

Kiedy ostatnia zmiany czasu?

Przed pandemią covid planowano zmiany w kwestii przestawiania czasu. Postulowano, aby dwukrotne przestawianie zegarków w roku kalendarzowym zostało zniesione. Państwa członkowskie UE miały zdecydować, przy którym czasie zostają – letnim czy zimowym. Wybuch epidemii koronawirusa powstrzymał rozmowy dotyczące tego tematu. Na tę chwilę nie wiadomo więc, czy i ewentualnie kiedy byłaby ostatnia zmiana czasu.