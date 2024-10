Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z 26 na 27 października 2024 roku. Pracownicy wykonujący tego dnia pracę w nocy, będą pracowali o jedną godzinę dłużej. Co z ich wynagrodzeniem za nadprogramową godzinę? Otrzymają więcej pieniędzy.

Zmiana czasu na zimowy 27 października 2024 r.

W nocy z 26 na 27 października 2024 roku jest zmiana czasu z letniego na zimowy. Robimy to zawsze w ostatnią niedzielę października. Dokładnie następuje to w ten sposób, że przesuwamy wskazówki zegara z 3:00 na 2:00. Jest to ta zmiana czasu, kiedy ze względu na cofnięcie wskazówek zegara śpimy godzinę dłużej.

Praca w nocy 26-27 października 2024 r.

Co taki zabieg oznacza dla pracujących w nocy? Pracownicy wykonujący swoją pracę w nocy z 26 na 27 października będą robili to o jedną godzinę dłużej. Co to w praktyce oznacza? Czy taką dodatkową godzinę pracy pracodawca ma obowiązek zrekompensować pracownikowi? Tak. Pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za pracę wykonaną, a tej nocy de facto przepracuje jedną godzinę więcej. Otrzymuje więc dodatkową stawkę godzinową.

Co więcej, gdyby zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy pracował w nocy z 26 na 27 października 2024 roku przez 12, 16 czy 24 godziny (praca w równoważnym systemie czasu pracy) i doszłaby mu dodatkowa godzina w wyniku zmiany czasu na zimowy, przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Za 13, 17 i 25 godzinę pracy oprócz zwykłego wynagrodzenia otrzyma dodatek za nadgodziny albo czas wolny. Jeśli w ten sposób dochodzi do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy czyli 40 godzin, należy wypłacić dodatek w wysokości 100%.

Ponadto, prawo pracy za pracę w porze nocnej przewiduje wypłatę dodatku do wynagrodzenia. Pamiętajmy, że pora nocna to tylko 8 godzin pomiędzy godziną 21:00 a 7:00. W każdym zakładzie pracy powinny być wybrane dokładne godziny nocne. Pracownikowi będzie należał się ten dodatek tylko za 8 godzin pory nocnej niezależnie od tego czy przepracował więcej.

Jego wysokość uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz godzin pracy w danym miesiącu. Kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę należy podzielić przez liczbę godzin pracy. Wynik mnoży się o 20%. W październiku 2024 roku dodatek nocny wynosi 4,67 zł za każdą godzinę pracy w nocy.