Zgodnie z zasadą kodeksową terminowa umowa o pracę ulega wydłużeniu do dnia porodu, jeśli miałaby się rozwiązać po upływie 3 miesiąca ciąży pracownicy. Jak liczyć te 3 miesiące ciąży? Ile to tygodni i dni? Jak pracodawca powinien przedłużyć umowę do dnia porodu? Podajemy przykład.

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Jeśli pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny przekraczający 1 miesiąc albo umowy na czas określony zachodzi w ciążę i jej umowa miałaby rozwiązać się w trakcie ciąży, z mocy prawa zostaje przedłużona do dnia porodu. Nie dotyczy to jednak umowy zawartej w celu zastępstwa innego pracownika podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Warunkiem koniecznym do przedłużenia umowy jest ukończenie 3 miesiąca ciąży przed planowaną datą rozwiązania umowy. Jeśli zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie o pracę stosunek pracy miał ustać przed upływem 3 miesiąca ciąży, wówczas nie dochodzi do przedłużenia umowy.

Przykład Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 roku. W tym dniu będzie w 4 miesiącu ciąży. Pracodawca powinien przedłużyć jej umowę do dnia porodu.

Art. 177 § 3 Kodeksu pracy: Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ważne Co ważne, przedłużenia umowy do dnia porodu nie traktuje się jak kolejnej umowy na czas określony liczonej do limitu 33 miesięcy i 3 umów terminowych z art. 251 Kodeksu pracy.

Jak liczyć 3 miesiące ciąży?

Przepisy prawa pracy nie wskazują jak należy liczyć wspomniane 3 miesiące ciąży. Pomocne okazuje się orzecznictwo. Okazuje się, że okres ciąży liczy się w miesiącach księżycowych. Jeden miesiąc księżycowy to 4 tygodnie ciąży czyli 28 dni (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 20002 r. (I PK 33/02). Zgodnie z powyższym upływ 3 miesiąca ciąży następuje z końcem 12 tygodnia ciąży, a to jest 84 dzień ciąży. Gdyby ostatni dzień umowy o pracę przypadał do 84 dni ciąży, umowa rozwiąże się. Natomiast ostatni dzień stosunku pracy wypadający od 85 dni ciąży skutkuje przedłużeniem umowy o pracę z mocy prawa.

Jak przedłużyć umowę do dnia porodu?

Jak pracodawca powinien przedłużyć umowę do dnia porodu? Przepisy nie wymuszają zastosowania konkretnej formy. Z zasady umowa ulega przedłużeniu z mocy prawa. Pracodawca nie musi więc właściwie podejmować żadnych kroków. Jednak zawsze dobrze jest zrobić to w celach dowodowych w formie pisemnej. Taki dokument zamieszczamy w części B akt osobowych. Należy określić w nim:

datę i miejscowość,

oznaczenie pracodawcy,

oznaczenie pracownicy,

tytuł np. "Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu",

zaświadczenie lekarskie i datę otrzymania,

umowę o pracę i datę zawarcia oraz terminu zakończenia,

art. 177 § 3 Kodeksu pracy wraz z informacją, że umowa ulega przedłużenia do dnia porodu,

podpis pracodawcy.

Zgodnie z doktryną akceptowanym sposobem na przedłużenie umowy do dnia porodu jest również wręczenie pracownicy nowej umowy z określeniem terminu jej rozwiązania jako „dzień porodu”. Nie ma jednak takiej konieczności.

Przedłużenie umowy do dnia porodu a zasiłek macierzyński

Jeśli pracownica pozostaje w stosunku pracy do dnia porodu, a jak wiadomo dzień porodu to pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego, będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński.