Przedłużenia umowy do dnia porodu najlepiej dokonać na piśmie. Pismo to zachowujemy w celach dowodowych i umieszczamy w aktach osobowych w części B. Jak napisać informację o przedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu? Oto wzór w formacie pdf i doc.

Przedłużenie umowy do dnia porodu – dokumenty

Przepisy prawa pracy stanowią, że umowa o pracę na okres próbny przekraczający 1 miesiąc albo umowa na czas określony ulega przedłużeniu do dnia porodu, jeśli miałaby się zakończyć po upływie 3 miesiąca ciąży. Takie przedłużenie umowy następuje z mocy prawa. Co to oznacza? Pracodawca nie musi podejmować żadnych kroków w celu przedłużenia umowy, a i tak zostaje ona przedłużona. Warto jednak mieć wszystko udokumentowane. W tym celu najlepiej jak pracodawca stworzy pismo informujące o przedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu. Dobrze, gdy pracownica przedstawi mu zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży. Sporządzona przez pracodawcę „Informacja o przedłużeniu u mowy do dnia porodu” powinna zawierać w treści wspomniane zaświadczenie lekarskie. Pracodawca poinformowawszy pracownicę o przedłużeniu umowy, przechowuje dokument w części B akt osobowych.

Wzór przedłużenia umowy do dnia porodu

Pismo od pracodawcy informujące o przedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu powinno zawierać takie informacje jak: oznaczenie pracodawcy i pracownicy, datę i miejscowość, tytuł pisma np. Informacja o przedłużeniu umowy o pracę na czas określony albo Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu, wskazanie zaświadczenia lekarskiego informującego o ciąży, wskazanie planowanego w umowie terminu rozwiązania umowy, wskazanie art. 177 § 3 Kodeksu pracy oraz informację o przedłużeniu umowy „do dnia porodu”.

Art. 177 § 3 Kodeksu pracy:

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

