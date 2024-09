W drugim kwartale 2024 roku było o 2,1 proc. mniej wolnych miejsc pracy w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Natomiast w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku - liczba wakatów spadła o 1 proc. Wolnych miejsc pracy w omawianym okresie było 110,8 tys.

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, wśród podmiotów gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 i więcej osób, na koniec drugiego kwartału 2024 roku w Polsce odnotowano o 1,2 tys. mniej wolnych miejsc pracy niż w pierwszym kwartale i o 2,4 tys. mniej niż w analogicznym kwartale 2023 r.

Oferty pracy

W analizowanym okresie najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w regionie warszawskim stołecznym, a najniższy odnotowano w regionie świętokrzyskim.

Jeśli chodzi o rodzaj prowadzonej działalności, to najwięcej ofert odnotowano w sekcji Budownictwo, gdzie również wykazano największy wzrost wskaźnika w porównaniu z drugim kwartałem 2023 roku. Na koniec drugiego kwartału 2024 roku największy spadek odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja.

Aby sprawdzić, czy potwierdzą się dane np. GrantThornton trzeba poczekać do ukazania się danych za trzeci kwartał. Jak informowaliśmy, w lipcu 2024 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowali około 298 tys. nowych ogłoszeń o pracę, co oznaczało wzrost o 4 proc. do lipca 2023 roku i wzrost o 9 proc. w porównaniu z czerwcem 2024 roku.

– To pierwszy wzrost od ponad roku – ujemna dynamika liczby ofert pracy utrzymywała się na rynku od kwietnia 2023 roku i dopiero w lipcu br. nadeszła długo wyczekiwana odwilż. Co więcej, średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy (co wydaje się najlepszą miarą, biorąc pod uwagę wysoką zmienność danych miesięcznych) wzrosła w lipcu z -6% do -4% i jest najwyższa od 10 miesięcy – podawali autorzy raportu.

W tych zawodach czeka praca

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, spośród 24,8 tys. wolnych miejsc pracy w podmiotach gospodarki narodowej z sekcji Przetwórstwo przemysłowe najwięcej miejsc było dostępnych la zawodów z wielkiej grupy zawodów: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (8,9 tys.).

Większość wolnych miejsc pracy w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych dotyczyła zawodów: Pracownicy usług i sprzedawcy. Jeśli chodzi o transport i gospodarkę magazynową byli to operatorzy i monterzy maszyn, a w opiece zdrowotnej – specjaliści.

Jak sytuacja przedstawiała się w pierwszym kwartale? Najczęściej poszukiwani byli wówczas specjaliści. W tej grupie 32,6 proc. stanowiły oferty pracy dla specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania. Kolejną wielką grupą byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w tym głównie robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków).