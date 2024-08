W lipcu 2024 roku pracodawcy na największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 298 tys. nowych ogłoszeń o pracę, co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku. Analitycy mówią o sukcesie, ponieważ do niedawna wykazywano spadki – nawet o kilkanaście procent.

GrantThornton razem z partnerem technologicznym Element opublikował raport: Oferty pracy w Polsce. Minitoring procesów rekrutacyjnych na polskim rynku pracy.

Liczba miejsc pracy na plusie

Jak wynika z raportu, w lipcu 2024 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowali około 298 tys. nowych ogłoszeń o pracę, co oznacza wzrost o 4 proc. do lipca 2023 roku i wzrost o 9 proc. w porównaniu z czerwcem 2024 roku.

– To pierwszy wzrost od ponad roku – ujemna dynamika liczby ofert pracy utrzymywała się na rynku od kwietnia 2023 roku i dopiero w lipcu br. nadeszła długo wyczekiwana odwilż. Co więcej, średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy (co wydaje się najlepszą miarą, biorąc pod uwagę wysoką zmienność danych miesięcznych) wzrosła w lipcu z -6% do -4% i jest najwyższa od 10 miesięcy – podają autorzy raportu.

Wskazują również na wyczekiwaną stabilizację na rynku, co jest zbieżne z prognozami makroekonomicznymi, zgodnie z którymi roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w drugim półroczu zanotuje dodatnią dynamikę.

– Choć w ostatnich miesiącach analizowane przez nas dynamiki liczby ofert pracy szły w górę, to byliśmy ostrożni

z wyciąganiem na tej podstawie jednoznacznych, optymistycznych wniosków. Obawialiśmy się, że to tylko wahania sezonowe. Ostatnie odczyty sprawiają, że to już czas wyraźnie powiedzieć: udało się – mówi Monika Łosiewicz, senior menedżer ds. potencjału ludzkiego Grant Thornton.

Eksperci zadają pytanie, czy mówimy o trwałych odrodzeniu popytu na rynek pracy. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę na wspomniany raport GrantThronton i Adecco Poland, Miesięczny Indeksie Koniunktury PIE o ożywieniu w rekrutacjach i wzroście PKB w drugim kwartale tego roku. Dodatkowo w 2025 roku można liczyć na lepszy wynik w związku z realizacją inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Gdzie czeka praca?

Jak wynika z raportu największy wzrost liczby ofert odnotowano w branży medycznej, gdzie pracodawcy opublikowali o 30 proc. więcej ofert niż rok temu. Lekarze mogli wybierać spośród 1228 ofert pracy w lipcu tego roku w porównaniu do 874 przed rokiem. Przybyło również ofert pracy dla pielęgniarek: z 720 w 2023 roku do 871 w lipcu 2024 r.

Więcej ofert opublikowano również dla pracowników fizycznych (plus 9 proc.), głównie wśród magazynierów – gdzie wykazano wzrost o 14 proc. oraz wśród prawników – o 6 proc. W pozostałych badanych branżach wykazano spadki – największe w sektorze IT – minut 15 proc. oraz HR – minus 11 proc.

Jeśli chodzi o branżę IT, to liczba ofert pracy dla programistów rok do roku spadła o 16 proc. – z 1568 ofert przed rokiem do 1310 obecnie.