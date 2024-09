– Każdy wie, jakie zadania ma do wykonania i ile czasu potrzebuje na ich realizację. Cenimy to, jakie są rezultaty pracy, a nie ile czasu na nią poświęcono. Wolne dni ustalamy w ramach zespołu, by skoordynować naszą pracę – wyjaśnia w rozmowie z PulsHR Adrian Wolak, szef firmy Traffit, która zdecydowała się wprowadzić nielimitowane urlopy.

Niektóre firmy w Polsce postanowiły wprowadzić nieograniczony czas na wakacje. Jak informuje portal PulsHR, jedną z nich jest firma z branży IT SYZYGY Warsaw, która zdecydowała się wprowadzić nielimitowane płatne dni urlopowe. W ciągu roku na jednego pracownika przypada ok. 35 dni wolnych rocznie.

Firmy wprowadzają nielimitowane urlopy. "Ważne są rezultaty pracy, a nie poświęcony czas"

Szef firmy Traffit zajmującej się automatyzacją rekrutacji przyznaje, że po ogłoszeniu nielimitowanych urlopów firma otrzymywała wiele zapytań, czy to aby na pewno dobre rozwiązanie i czy w efekcie pracownicy nie przestaną przychodzić do pracy. – Tymczasem zasada jest prosta: ufamy ludziom, z którymi pracujemy. Każdy wie, jakie zadania ma do wykonania i ile czasu potrzebuje na ich realizację. Wolne dni ustalamy w ramach zespołu, by skoordynować naszą pracę – wyjaśnia szef firmy Traffit Adrian Wolak w wypowiedzi dla portalu PulsHR i podkreśla, że w firma ceni to, jakie są rezultaty pracy, a nie ile czasu na nią poświęcono.

Adrian Wolak zauważa, że gdy pracownik jest przemęczony, spada jego wydajność. Wzięcie urlopu przez taką osobę i jej regeneracja przyniesie korzyści dla całego zespołu. – Wiem, że dobre pomysły często przychodzą właśnie w czasie wolnym i wszyscy możemy na tym skorzystać – mówi Wolak.

"Produktywność wymaga odpoczynku"

Firmy, które podobnie jak Traffit czy SYZYGY Warsaw, zdecydowały się wprowadzić nielimitowany urlop dla swoich pracowników, to agencja Spicy Mobile działająca w obszarze marketingu mobilnego i nowych technologii oraz Bitpanda zajmująca się technologiami płatniczymi. Załogi firm nie muszą przejmować się ograniczeniem liczby dni urlopowych i mogą planować wolne tak długo, jak potrzebują, by w pełni się zregenerować.

– Okres pandemii i lockdownów całkowicie zmienił sposób pracy. Zauważyliśmy, że pracownicy pracują w domu w różnych godzinach i więcej niż wcześniej. Tymczasem produktywność wymaga odpoczynku. To tak jak w sporcie, nie można dopuścić do przetrenowania. To otworzyło nam oczy, aby zmienić organizację pracy i dać pracownikom swobodę w zarządzaniu własnym czasem i projektami – przyznaje w rozmowie z PulsHR Artur Zawadzki, partner zarządzający w Spicy Mobile.

Źródło: PulsHR