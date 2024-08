Zasiłek chorobowy przysługuje osobom ubezpieczonym obowiązkowo lub dobrowolnie. W przypadku choroby i niezdolności do pracy nie będzie jednak wypłacany bezterminowo. Jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim, by otrzymywać pieniądze?

Prawo do zasiłku chorobowego

Prawo pracownika do zwolnienia lekarskiego reguluje Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek chorobowy może otrzymać ubezpieczony:

po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Wyjątek stanowią:

1) absolwenci szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;

4) posłowie i senatorowie, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;

5) funkcjonariusze Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej -

- którzy nabywają prawo do zasiłku od pierwszego dnia.

Zasiłek chorobowy zostanie wypłacony od pierwszego dnia ubezpieczenia także jeśli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy oraz ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Ważne Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Zasiłek chorobowy - na ile?

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub pozostałych okoliczności.

Nie może jednak być wypłacany dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni.

Z kolei po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy w przypadku:

ciąży;

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;

wypadku w drodze do pracy lub z pracy

gruźlicy

Ważne Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Oznacza to, że jeśli pracownik choruje przez 182 dni, ale wróci do pracy na kolejnych 60 dni, to po ich upływie może znowu liczyć na 182 dni zasiłku chorobowego.

182 dni zasiłku chorobowego - co dalej?

Jeśli pracownik wykorzystał 182 dni zasiłku chorobowego i pozostaje niezdolny do pracy to dla pracodawcy jest to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.

Chcąc otrzymać pieniądze, pracownik musi udać się do ZUS-u i przejść badania w ramach komisji lekarskiej. Jeśli lekarz orzecznik uzna, że stan zdrowia pracownika rokuje na jego powrót do pracy - może przyznać mu świadczenie rehabilitacyjne. Jeśli natomiast uzna, że pracownik nie rokuje na powrót do pracy - będzie mu przysługiwała renta.

Zasiłek chorobowy - ile wynosi?

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi:

80% podstawy wymiaru zasiłku.

100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy wynika z: wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w czasie ciąży, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów

Ministerstwo zapowiada zmiany w tym zakresie >>>>

Przez pierwsze 33 dni w ciągu roku kalendarzowym wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe na podstawie Kodeksu pracy. W przypadku pracowników po 50. roku życia okres ten wynosi 14 dni.