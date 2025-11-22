„W pobliżu lotniska w Eindhoven zaobserwowano kilka dronów” - napisał Brekelmans na platformie X.
„W związku z tym wstrzymano cywilny i wojskowy ruch lotniczy. Siły antydronowe ministerstwa obrony są gotowe do interwencji. Na miejscu jest również policja i służby bezpieczeństwa” - wyjaśnił minister.
Dodał, że trwa dochodzenie i w razie potrzeby podjęte zostaną odpowiednie działania.
