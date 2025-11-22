„Premier Orban żąda natychmiastowego zablokowania wszelkiej pomocy dla Ukrainy. Popiera też propozycję ustępstw terytorialnych Ukrainy i jej częściowego rozbrojenia. W sumie nic dziwnego, że w Budapeszcie azyl znaleźli Ziobro i Romanowski” - napisał w sobotę Tusk na platformie X.

Orban krytykuje europejską formę pomocy Ukrainie

Wcześniej w sobotę premier Węgier Viktor Orban ocenił, że jeśli przywódcy Europy dalej będą wysyłać pieniądze i broń na Ukrainę bez wsparcia USA, utorują drogę konfliktowi europejsko-rosyjskiemu.

„Wojna rosyjsko-ukraińska doprowadziła Europę do historycznego punktu zwrotnego. Prezydent Donald Trump nie zrezygnował z dążenia do pokoju na Ukrainie. Możemy zawrócić z tego ślepego zaułka i w końcu zjednoczyć się wokół inicjatywy pokojowej prezydenta Trumpa, włączając w to brukselskich biurokratów. Wymagałoby to od prowojennych przywódców zmierzenia się z faktem, że w ciągu ostatnich 3,5 roku zmarnowali ciężko zarobione pieniądze Europejczyków na wojnę, której nie da się wygrać na polu bitwy” - napisał Orban w sieciach społecznościowych. Poinformował też, że wysłał w tej sprawie list do szefowej Komisji Europejskiej.

Według niego, „druga droga prowadzi prosto do wojny”. „Jeśli europejscy prowojenni przywódcy będą nadal pompować pieniądze i broń w Ukrainę bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, utorują drogę do konfliktu europejsko-rosyjskiego. Europa doskonale wie, dokąd prowadzi ta droga, a konsekwencje są tragiczne” - dodał. Węgierski przywódca podkreślił, że „nie ma wątpliwości, którą drogę wybiorą Węgry i jest to droga pokoju”.