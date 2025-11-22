Brazylijskie linie Gol, kolumbijskie Avianca i TAP Air Portugal odwołały w sobotę loty z Caracas, według Flightradar24 i oficjalnej strony internetowej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Simona Bolivara Maiquetii.

Aeronautica Civil de Colombia poinformowała w oświadczeniu, że istnieje „potencjalne ryzyko” związane z lotami w rejonie Maiquetii „z powodu pogorszenia warunków bezpieczeństwa i wzmożonej aktywności wojskowej w regionie”.

TAP Air Portugal potwierdził odwołanie lotów zaplanowanych na sobotę i przyszły wtorek. „Decyzja ta jest następstwem informacji wydanych przez amerykańskie władze lotnicze, które wskazują, że warunki bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej Wenezueli nie są gwarantowane” – poinformowała Reutersa linia lotnicza.

Hiszpańska linia Iberia również poinformowała o odwołaniu lotów do Caracas od poniedziałku do odwołania. Lot hiszpańskiej linii, zaplanowany na sobotę do Madrytu ze stolicy Wenezueli, odleciał. „Firma oceni sytuację i zdecyduje, kiedy wznowić loty do tego kraju” – powiedział agencji rzecznik Iberii.

Linie lotnicze Copa Airlines i Wingo wstrzymały loty z Maiquetii w sobotę. W komunikacie FAA USA wspomniano o „pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa i wzmożonej aktywności wojskowej w Wenezueli lub jej okolicach” oraz o zagrożeniach, które mogą stanowić zagrożenie dla samolotów na wszystkich wysokościach. W ostatnich miesiącach w regionie doszło do ogromnej koncentracji sił zbrojnych USA, w tym największego lotniskowca Marynarki Wojennej USA, co najmniej ośmiu innych okrętów wojennych oraz samolotów F-35.Lot linii Latam Airlines do Bogoty zaplanowany na niedzielę również został odwołany, informuje Flightradar24.